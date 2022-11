Youssoufa Moukoko: Kehl lässt Fan-Hoffnungen zerplatzen – „Das können wir noch nicht“

Zum Start der WM 2022 feiert Youssoufa Moukoko seine Volljährigkeit. Das BVB-Talent ist aktuell in Katar mit der deutschen Nationalmannschaft, während sein Klub am Sonntag (20. November) die Jahreshauptversammlung veranstaltete.

Dort war auch der Vertrag von Youssoufa Moukoko ein Thema. Nicht wenige Anhänger von Borussia Dortmund rechneten damit, dass dann auch noch zum 18. Geburtstag des Stürmers die Vertragsverlängerung bekanntgegeben wird. Sportdirektor Sebastian Kehl ließ diese Hoffnungen zerplatzen.

Youssoufa Moukoko: Kehl lässt Fan-Hoffnungen zerplatzen

Das Youssoufa Moukoko das 18. Lebensjahr erreicht hat, ist er voll geschäftsfähig, darf also alleine entscheiden und über sein Gehalt verhandeln. Bislang waren seine Eltern immer dafür zuständig und mussten die Verträge als Erziehungsberechtigte unterschreiben. Zum 20. November ändert sich das.

Der Vertrag von Moukoko läuft zum Saisonende aus. Der Stürmer befindet sich noch in den Vertragsverhandlungen mit Borussia Dortmund, das am Sonntag, an seinem Geburtstag, die Jahreshauptversammlung hatte. Sebastian Kehl wurde auf die Situation mit dem Juwel angesprochen.

„Ich gehe davon aus, dass der ein oder andere vielleicht damit gerechnet hat, dass wir auf der Jahreshauptversammlung vielleicht positive Neuigkeiten vermelden können. Das können wir aber noch nicht“, sagte der BVB-Sportdirektor gegenüber mehreren Medien.

Youssoufa Moukoko bei der WM 2022

Aktuell befinde sich Moukoko bei der WM in Katar. „Ich glaube, wir haben in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, wie sehr wir ihn gerne beim BVB halten würden, wie gut wir als Klub auch für seine Entwicklung sein können. Wir wollen diese positive Geschichte gerne weiterschreiben, aber er ist jetzt nicht da, also können wir auch keine Gespräche führen. Es wird in den nächsten Tagen daher dazu auch keine Entscheidung geben“, betonte Kehl.

Interessenten gibt es genug. So sollen Real Madrid, Manchester United, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Bundesliga-Rivale Bayern München die Situation des BVB-Talents genau beobachten.