Wolfsburg – Dortmund: Irrer BVB-Fluch – ist Sahin das nächste Opfer?

Das Ende eines langen Fußballjahres steht unmittelbar bevor. Mit der Begegnung zwischen Wolfsburg und Dortmund schließt die Bundesliga am Sonntag (22. Dezember) seine Pforten. Erst im Januar geht es mit den letzten beiden Spielen der Hinrunde weiter.

In der Partie zwischen Wolfsburg und Dortmund steckt zum Abschluss auch nochmal jede Menge Brisanz. Denn beim BVB breitet sich ein „Dezember-Fluch“ aus. Gelingt es Trainer Nuri Sahin, diesen in letzter Minute endlich zu stoppen?

Wolfsburg – Dortmund: Gäste unter Druck

Wir schreiben den 15. Dezember 2021: An jenem Mittwochabend besiegt der BVB Greuther Fürth mit 3:0. Die Torschützen damals? Erling Haaland (Doppelpack) und Donyell Malen. Zuschauer waren auch nur 15.000 im Westfalenstadion zugelassen – Corona lässt grüßen. Seither ist einiges passiert. Doch für den BVB blieb eines gleich. Fortan gab es in Dezember-Spielen keine Siege mehr!

Die bittere Serie hat mittlerweile seit zehn Spielen Bestand. 2021 verlor die Borussia nach dem Fürth-Sieg in Berlin bei der Hertha. 2022 fielen Bundesliga-Spieler im Dezember wegen der Katar-WM gänzlich weg. Im Dezember ’23 gab es erst eine Niederlage gegen Leipzig und anschließend gleich drei 1:1-Unentschieden. Und in diesem Jahr? Da stehen erneut zwei 1:1 (Gladbach und Hoffenheim) sowie eine Niederlage gegen Barcelona (2:3) in der Historie.

Revanche für den Pokal?

Auch vor dem Duell zwischen Wolfsburg und Dortmund sind die Vorzeichen nicht gerade die besten. Der BVB steckt in einer Form- und Ergebnis-Krise. Noch vor wenigen Wochen verlor man zudem in der zweiten Pokal-Runde bei den Niedersachsen.

Immerhin: Im Vergleich zu damals ist die Personalsituation mittlerweile etwas entspannter. Julian Brandt und Waldemar Anton kehren in die Mannschaft zurück und geben dem Trainer mehr Möglichkeiten. Ob das reicht, um die Dezember-Krise zu beenden? Das entscheiden 90 Minuten zwischen Wolfsburg und Dortmund in der Volkswagenarena.