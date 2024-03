Werder Bremen – Borussia Dortmund: Hiobsbotschaft nach Abpfiff! Abwehr-Star fällt lange aus

Die Partie Werder Bremen – Borussia Dortmund hat für einen Spieler ein bitteres Nachspiel. Niklas Stark hat sich in der Partie schwerverletzt und wird den Bremern längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Klub am Sonntag (10. März) mit.

Niklas Stark zog sich beim Match zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund eine Innenbandverletzung im Sprunggelenk zu. Das ergab die MRT-Untersuchung am Tag nach dem Spiel.

Werder Bremen – Borussia Dortmund: Stark fällt lange aus

„Das ist wirklich eine bittere Nachricht für uns, aber natürlich auch für Starki, der sich in den letzten Wochen nach seiner vorherigen Verletzung wieder rangekämpft hatte und gegen Dortmund ein gutes Spiel gezeigt hat“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

Werder-Kapitän Stark kehrte erst gegen Borussia Dortmund von einer Verletzungspause zurück. Fast einen Monat fehlte er mit einer Hüftverletzung. Nun folgte der nächste bittere Rückschlag für den zweimaligen Nationalspieler.

Stark musste gegen Borussia Dortmund in der 83. Minute ausgewechselt werden. Zuvor hatte er sich bei einem Zweikampf mit BVB-Star Karim Adeyemi verletzt. Einen Tag später herrscht nun bittere Gewissheit: Stark fällt lange aus.

Stark erst Ende April wieder dabei

„Er wird kurzfristig mit seiner Reha beginnen und wir hoffen, dass er uns Ende April wieder zur Verfügung stehen wird“, erklärte Fritz. Damit könnte Stark zumindest noch einmal in den letzten vier Bundesliga-Partien der Saison eingreifen.

Für Werder Bremen ist dies nach der Niederlage die zweite bittere Nachricht. Gegen Borussia Dortmund geriet Werder früh in der 21. Minute in Rückstand. Donyell Malen traf für den BVB zur Führung. In der 38. Minute legte Jadon Sancho das 2:0 nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff flog dann aber Marcel Sabitzer vom Platz und veränderte damit das Spiel. Werder drückte in Hälfte zwei auf den Ausgleich, kam aber durch Justin Nijnmah nur noch zum Anschlusstreffer.