Wolfsburg – Borussia Dortmund: Heftiger Schritt – Nuri Sahin bleibt keine Wahl

1:5 beim VfB Stuttgart, 1:2 bei Union Berlin, 2:5 bei Real Madrid und 1:2 beim FC Augsburg: Auswärts präsentiert sich Borussia Dortmund bislang mehr als nur miserabel. Ob das im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg am Dienstag (29. Oktober, 20.45 Uhr) wieder besser laufen wird?

Die Personallage bei Borussia Dortmund ist jedenfalls angespannt. Cheftrainer Nuri Sahin muss gegen Wolfsburg einige Wechsel vornehmen. Dabei bleibt dem BVB-Coach keine andere Wahl, als einen heftigen Schritt zu gehen.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: Personalsorgen beim BVB

Die Sorgenfalten bei Nuri Sahin werden immer größer. Vor dem Pokalduell beim VfL Wolfsburg gibt es bei Borussia Dortmund wieder neue Ausfälle. „Ich habe die Liste dabei, die wird immer länger“, leitete der BVB-Coach bei der Pressekonferenz ein und nannte dann die Spieler, die sicher ausfallen werden: Karim Adeyemi, Giovanni Reyna, Julien Duranville, Yan Couto und Niklas Süle.

Aber das ist noch nicht alles. Mit Julian Ryerson, Marcel Sabitzer und Waldemar Anton könnten noch drei weitere Stars dazukommen. Während Ryerson wohl nicht auflaufen wird, wird es auch bei den beiden anderen Profis knapp.

Bedeutet für Sahin auch: Er ist zu Änderungen gezwungen. Am Wochenende durften bereits die Youngsters Cole Campbell und Almugera Kabar gegen Augsburg für einige Minuten ran. Für Kabar endete die Partie besonders bitter, da er bei seinem Debüt mit gelb-rot vom Platz flog.

Sahin bleibt wohl keine andere Wahl

Und nun steht das Pokalspiel in Wolfsburg an. Auch hier werden vermutlich einige Talente von Borussia Dortmund die Chance bekommen, sich zu beweisen. Für einige Youngsters bieten sich die ersten Profischritte an, wenn es dem Verein gut geht und es keine Krisen gibt. Beim BVB ist das aktuell allerdings anders.

Für die Talente wird es schwer, ohne Druck aufspielen zu können, wenn aktuell Unruhe herrscht. Campbell, Kabar und Co. müssen also in einer schwierigen Phase ran, wo es anders nicht geht. Die Personalsituation gibt es aktuell nicht anders her, weshalb Sahin wohl keine andere Wahl bleibt.