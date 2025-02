Bochum – Dortmund: Tappt der BVB in die Falle? Kovac schwant Böses

Es ist natürlich nicht so groß wie das Revierderby mit dem FC Schalke 04. Borussia Dortmund steht am Samstag (15. Februar, 15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum dennoch ein heißes Duell bevor.

Dass es dann auch hitzig werden kann, ist sich Neu-Coach Niko Kovac bewusst. Deshalb warnt er seine Mannschaft davor, nicht in die Falle des VfL Bochums zu tappen. Das Schlusslicht wird im eigenen Stadion vor vollen Tribünen nämlich sicherlich versuchen, Borussia Dortmund zu provozieren. Schließlich jagt der BVB aktuell einen Negativrekord.

Bochum – Dortmund: Zu viele Platzverweise beim BVB

In der laufenden Saison hat sich Borussia Dortmund schon sehr oft selbst geschadet. Sechs Platzverweise gab es in der Spielzeit bereits für einen BVB-Spieler. Damit sind die Schwarzgelben letzter in der Fairnesstabelle der Liga. Ein dickes Problem für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, der deshalb vor dem Derby gegen den VfL Bochum warnt.

„Man muss das klar ansprechen. Das haben wir auch getan. Wenn sie in sechs Spielen schon sechs rote Karten haben, dann mindert das die Chancen. Wir müssen morgen mit kühlem Kopf und heißem Herzen spielen. Wir dürfen es nicht dazukommen lassen, dass es zu impulsiv wird, weil das Publikum heiß ist und das wird auch für den Schiedsrichter schwierig“, so der Coach.

Kovac weiß auch, dass es ein „sehr kampfgeprägtes Spiel sein wird. Für Bochum kommt das Derby sehr gelegen. Wir müssen die Zweikämpfe führen und annehmen, um am Ende als Sieger vom Platz gehen zu können.“

Kovac warnt seine Mannschaft

Auch wenn Borussia Dortmund unter der Woche gegen Sporting Lissabon (3:0) eine starke Leistung zeigte, wird es gegen Schlusslicht Bochum kein Selbstläufer. Schon Top-Klubs wie Bayer Leverkusen (1:1) und RB Leipzig (3:3) konnten im Ruhrstadion des VfL keine drei Punkte einfahren.

Die Marschroute von Kovac lautet dennoch: „Wir wollen keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern drei Punkte holen. Das ist unser Anspruch.“ Dafür muss der Coach neben dem gesperrten Julian Ryerson auch auf Ramy Bensebaini und Neuzugang Carney Chukwuemueka verzichten.