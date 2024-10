Vor Union – BVB: Sahin mit klarer Botschaft – „Wenn wir verlieren, kriegen wir auch auf die Fresse“

Die Freude über den Gala-Auftritt in der Champions League ist verklungen, jetzt blicken in Dortmund alle gespannt in die Hauptstadt. Dort duelliert sich der BVB am Samstagnachmittag (5. Oktober) mit Union Berlin. Ein mutmaßlich schwieriges und zähes Auswärtsspiel.

Für Trainer Nuri Sahin (hier mehr zu ihm lesen) war es zwischen dem Kantersieg gegen Celtic Glasgow und dem tristen Ligaalltag wichtig, eine gute Stimmungsbalance für seine Spieler zu finden. Denn vor Union – BVB macht er deutlich: Sollte Dortmund wieder verlieren, gibt es direkt wieder starken Gegenwind.

+++ Brisante Enthüllung – Nuri Sahin bleibt knallhart +++

Union – BVB: Dortmund 24 Stunden in Feierstimmung

Wie umgehen mit einer solch besonderen Leistung wie einem 7:1-Sieg in der Königsklasse? Für den Cheftrainer der Borussia war klar: Bevor er seine Spieler wieder mit dröger Union-Taktik langweilt, bekommen diese erstmal ausgiebig Zeit zu feiern. „Wir müssen lernen, Siege zu genießen. Das ist nicht selbstverständlich“, verkündete er vor der Abreise nach Berlin.

Er habe das Gefühl, dass dies in den letzten Jahren ein wenig verloren gegangen sei. „Ein 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow darf niemals ‚Business as usal‘ sein“, machte Sahin deutlich. Deshalb hätte seine Mannschaft vor der Vorbereitung auf das Spiel Union – BVB 24 Stunden Zeit bekommen, um den außergewöhnlichen Sieg richtig zu genießen.

Stimmung kann schnell umschlagen

Sahin weiß nur zu gut, dass die Stimmung nach einem schlechten Ergebnis schnell wieder umschlagen kann. „Es ist wichtig, dass wir uns darüber [den Sieg] freuen – dafür machen wir den Job ja“, so der 36-Jährige. „Weil, wenn wir verlieren, kriegen wir auch auf die Fresse“, fügt er wissend hinzu.

Umso wichtiger für ihn also, dass Spieler wie Karim Adeyemi, Serhou Guirassy oder Emre Can, denen der Coach allen eine herausragende Leistung bescheinigte, diese auch mal einen Tag genießen.

Union – BVB: Sahin zieht die Zügel an

Doch nach der Zeit der Freude muss dann schnell der Fokus auf das kommende Spiel gelegt werden. In der Hauptstadt hat Dortmund eine harte Nuss zu knacken. Die „Eisernen“ stellen nach fünf Spieltagen die zweitbeste Abwehr der Liga. Sollte der BVB auch bei Union glänzen, dürfen sich die Spieler angesichts der Länderspielpause vielleicht auch länger als 24 Stunden über den Erfolg freuen.