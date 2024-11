Edin Terzic: Trainer-Hammer! Kommt es zum brisanten Wiedersehen?

Steht Edin Terzic bald wieder an der Seitenlinie eines Klubs? Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund ist seit dem Ende der vergangenen Saison ohne Job, war zwischenzeitlich als Experte für Amazon Prime tätig. Doch er will mehr und stand zuletzt auch bei einigen Klubs auf der Kandidatenliste.

So soll es jetzt auch wieder der Fall sein. Edin Terzic wird nämlich mit dem Trainerposten beim AS Rom in Verbindung gebracht. Besonders brisant: Dort spielt ein ehemaliger Spieler von ihm. Es ist kein Geringerer als Mats Hummels. Kommt es zum spektakulären Wiedersehen?

Edin Terzic: Wird er Rom-Trainer?

Am Sonntag (10. November) hat der AS Rom Ivan Juric von seinen Aufgaben entbunden. Der kroatische Coach konnte beim Traditionsverein aus Italien nicht die sportliche Wende einleiten und musste gehen. Jetzt gibt es einige Kandidaten, die beim Hauptstadt-Klub übernehmen sollen. Dazu zählt offenbar auch Edin Terzic.

Wie der Sender „Sky Italia“ berichtet, soll der ehemalige BVB-Coach zum engen Kandidatenkreis gehören. Angeblich sollen sich die Klub-Besitzer Dan und Ryan Friedkin im Hotel Posta Vecchia mit Terzic bereits getroffen haben.

Neben Terzic sollen auch noch Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Graham Potter und Rudi Garcia ganz oben auf der Liste der Giallorossi stehen. Anderen Berichten zufolge soll Mancini in der Pole-Position stehen. Der Italiener hatte zuletzt erst seinen Vertrag als Saudi-Arabiens Nationaltrainer aufgelöst.

Brisantes Wiedersehen mit Hummels

Allerdings dementiert die „Bild“-Zeitung, dass Edin Terzic der neue Trainer der Römer wird. Demnach sei er gerade in England und bereitet sich auf einen Vortrag vor, den er am Dienstag (12. November) in Manchester halten wird.

Damit wird es wohl nicht zum spektakulären Wiedersehen mit Mats Hummels kommen. Der Verteidiger hatte erst Anfang September einen Einjahresvertrag in Rom unterschrieben und hatte weder unter Ex-Coach Daniele De Rossi noch unter Juric viele Einsätze. Terzic kennt er noch aus seiner Zeit in Dortmund.

Allerdings soll die Beziehung zwischen beiden nicht so harmonisch gewesen sein. Mit Terzic war er sich überhaupt nicht grün, erhob auch öffentlich schwere Vorwürfe gegen den Trainer. Der Affront war wohl ein Hauptgrund für das BVB-Aus. Hummels, so sickerte aus der Geschäftsstelle durch, habe sich zu viel herausgenommen. Es wäre mehr als nur brisant gewesen, wenn sich beide nun bei einem neuen Verein begegnet wären.