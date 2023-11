Stuttgart – BVB: Schwarz-gelbe Fassungslosigkeit – Fans fällen vernichtendes Urteil

Erst verloren sie gar nicht – und jetzt gleich zwei Mal hintereinander. Borussia Dortmund sorgt bei seinen Anhängern für Ratlosigkeit. Bei Stuttgart – BVB zeigte die Mannschaft ein völlig anderes Gesicht als gegen Newcastle United – und zwar ein katastrophales.

Mit der vielleicht schlechtesten Leistung des Jahres handeln sich die Schwarz-gelben bei Stuttgart – BVB die nächste Pleite ein. Angesichts des Auftritts waren die eigenen Anhänger anschließend auf 180. Das Urteil war vernichtend.

Stuttgart – BVB: Schwacher Auftritt

Am Ende passte es irgendwie in Bild, dass ausgerechnet Gregor Kobel gleich zwei Elfmeter verschuldet hatte. Der Keeper hatte seine Mannschaft mit zahlreichen Paraden im Spiel gehalten. Trotz aller Unterlegenheit der Dortmunder hielt der Schweizer zumindest einen Punkt fest.

Nachdem er schon im ersten Durchgang einen Strafstoß verursacht hatte, diesen aber halten konnte, wiederholte sich dies in der 82. Minute. Kobel foulte Silas, dessen Kollege Serhou Guirassy verwandelte zum 2:1-Sieg.

Über die gesamte Spielzeit präsentierte sich der BVB gegen Stuttgart ohne Biss und Leidenschaft. Die einfachsten Pässe kamen nicht an, die Fehler in der Abwehr waren immens. So feierte der VfB einen hochverdienten Sieg.

„Was für eine peinliche Vorstellung“

Das Urteil der Fans war für den BVB dagegen vernichtend. Gerade nach dem 0:4 gegen Bayern München hatte man sich auch in der Bundesliga eine Reaktion erhofft. Doch diese blieb komplett aus. Und so häuften sich die Kommentare zur Leistung in den sozialen Medien nur so:

„Was für eine peinliche Vorstellung.“

„BVB auf dem Niveau von Schalke.“

„Diese Leistung war unglaublich schlecht!“

„Ich bin fürs erste fertig mit diesem Haufen.“

„Es wird spannend, ob wir diese Saison unter die ersten 4 kommen.“

„Für diesen Auftritt müssen eigentlich Köpfe rollen.“

Stuttgart – BVB: Triste Pause

So wartet auf die Dortmunder nun eine triste Länderspielpause. Der enttäuschende Eindruck dürfte zwei Wochen anhalten. Erst dann hat der BVB die Chance, die Niederlage gegen Gladbach wieder gutzumachen.