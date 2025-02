Sporting Lissabon – Borussia Dortmund: UEFA sorgt für Novum! Entscheidung gefallen

Während es für Borussia Dortmund in der Bundesliga bislang mehr als nur überschaubar lief, sah es in der Champions League zwischenzeitlich ganz in Ordnung aus. Dennoch muss der BVB in die Playoffs, um sich für das Achtelfinale qualifizieren zu können. Dort geht es für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gegen Sporting Lissabon.

Am Dienstag (11. Februar, 21 Uhr) will Borussia Dortmund bei Sporting Lissabon sich eine gute Ausgangsituation erspielen, um im Rückspiel kommende Woche alles perfekt zu machen. Für die Partie hat die UEFA eine Entscheidung getroffen und dabei für ein Novum gesorgt.

Sporting Lissabon – Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung offiziell

Sein Debüt als Trainer ist für Niko Kovac missglückt. Gegen den VfB Stuttgart gab es für Borussia Dortmund eine bittere 1:2-Niederlage. Dafür soll es nun in der Champions League besser laufen. Im Playoff-Hinspiel gastiert der BVB bei Sporting Lissabon. Die Schwarzgelben wollen unbedingt ins Achtelfinale. Dafür muss zunächst ein gutes Ergebnis für das Rückspiel her.

Auch interessant: BVB: Nach Transfer-Chaos – Transfer-Flirt Cherki sorgt für Knall

Wie vor jeder Partie hat die UEFA nun verkündet, welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird. Der 36 Jahre alte Norweger Espen Eskas pfeift sein 9. Champions-League-Spiel, das erste mit Beteiligung von Borussia Dortmund. Als VAR ist der Niederländer Dennis Higler eingeteilt.

In der laufenden Saison hat Eskas schon so einige Top-Spiele gepfiffen. AC Mailand gegen Liverpool (1:3), Juventus Turin gegen den VfB Stuttgart (0:1), Roter Stern – FC Barcelona (2:5) und Stade Brest gegen Real Madrid (0:3).

Schiri pfeift BVB zum ersten Mal

Der junge Schiri besitzt dennoch reichlich Erfahrung in der norwegischen Liga, hat aber auch viele internationale Partien gepfiffen. Bei der Partie zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund werden viele Augen auf Eskas gerichtet sein, der sicherlich nicht im Fokus stehen möchte. Übrigens: Auch für Sporting ist es das erste Mal, dass Eskas eine Begegnung leiten wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Für den BVB gibt es schon vor der Reise nach Portugal schlechte Nachrichten. Kovac muss dabei auf einen Leistungsträger verzichten und in der Startaufstellung umstellen. Hier mehr dazu.