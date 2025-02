Sporting – BVB: Guirassy lässt Fans erst toben – dann rasten alle wegen ihm aus

In diesem Playoff-Hinspiel fällt noch keine Entscheidung. Erst im Rückspiel kommende Woche, wenn Sporting Lissabon beim BVB zu Gast ist, wird sich zeigen, wer ins Achtelfinale der Champions League einzieht.

Bei Sporting Lissabon hatte der BVB aber ganz schön zu kämpfen. Gegen den portugiesischen Top-Klub brauchten die Dortmunder lange, bis sie endlich mal einige Chancen kreieren konnten. Obwohl Serhou Guirassy in dieser Saison schon häufig treffen konnte, ließ er die Fans mit einigen Entscheidungen oft toben. Kurz danach jubelten sie aber dann dank ihm.

Sporting – BVB: Guirassy gerät in Fankritik

In einer spannenden Partie war Sporting Lissabon in den ersten 45 Minuten die deutlich bessere Mannschaft, während der BVB zu vorsichtig und zu passiv war. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac großes Glück, dass es zur Halbzeit nur 0:0 stand. Hin und wieder trauten sich die Dortmunder nach vorne, aber es war zu harmlos.

Bei einer Szene gab es im Lissaboner Strafraum kurz Aufregung. Serhou Guirassy sprintete auf das Tor zu und ging in einem Laufduell mit Sporting-Verteidiger Diomande zu Boden. Einige Dortmunder forderten Elfmeter, doch Schiedsrichter Eskas zeigte, dass es kein strafwürdiges Foul war.

In der Wiederholung war dann zu sehen, dass Guirassy viel zu leicht fällt. Stattdessen hätte er weiterlaufen und für Gefahr im Strafraum sorgen können. Es ist nicht das erste Mal, dass Guirassy im gegnerischen Strafraum zu leicht und zu einfach zu Boden fällt. Genau das gefällt den Anhängern nicht.

Guirassy trifft zur 1:0-Führung

Ohne Frage gehört der Angreifer zu den torgefährlichsten Spielern in Europa, erzielte nämlich schon neun Tore für den BVB in der Königsklasse. Doch zu oft sind es diese Szenen im Strafraum, wo er fällt und Elfmeter fordert. Dabei gab es auch viele Momente, in dem es besser gewesen wäre, wenn er weitergelaufen wäre. So war es auch gegen Sporting Lissabon der Fall.

Daher reicht es den Fans auch langsam, die in den sozialen Netzwerken deutlich ihr Unmut äußern. „Guirassy und der Kampf mit der Schwerkraft – Teil 7. Spoiler: Schwerkraft wins – again“, „Der fliegende Guirassy wieder… Das ihm das nicht selbst mittlerweile peinlich ist“ und „Guirassy hat seinen Fokus inzwischen von Torabschlüssen auf das Schinden von Elfern verlagert. Der fällt bei jedem kleinen Lüftchen direkt um“, regen sich unter anderem einige BVB-Fans auf.

Viel besser machte er es nach dem Seitenwechsel. In der 60. Minute ließ er die Dortmunder Fans jubeln. Nach einer starken Brandt-Flanke köpfte Guirassy sehenswert zur 1:0-Führung ein. Es war sein zehnter Champions-League-Treffer in dieser Saison. Der BVB-Angreifer steht ganz weit oben in der Torschützenliste. Wenig später bereitete Guirassy sogar das 2:0 für Pascal Groß vor. Ein rundum gelungener Abend für den Angreifer.