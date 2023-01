Sebastien Haller: Hammer um BVB-Star! Geht jetzt alles ganz schnell?

Davon hat man bei Borussia Dortmund nicht mal zu träumen gewagt. Laut einem Bericht ist Sebastien Haller auf dem besten Weg zu einem Blitz-Comeback.

Nach knallhartem Geheimtraining im Winter sollen die Fitnesswerte des Franzosen beeindruckend sein. Selbst der Rückrunden-Start ist für den Franzosen demnach erreichbar. Sechs Monate nach dem Krebs-Schock wäre das ein absoluter Hammer.

Borussia Dortmund: Rückrunden-Auftakt mit Sebastien Haller?

Die Freude über die Rückkehr von Sebastien Haller war riesig. Beim ersten Training im neuen Jahr stand er erstmals mit der Mannschaft auf dem Platz. Gleichzeitig war allen klar: Bis zum BVB-Debüt ist es noch ein weiter Weg.

Möglicherweise haben sich alle aber geirrt. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, bahnt sich bei Haller ein Blitz-Comeback an. Denn: Der Stürmer ist topfit!

„Brutales“ Individualtraining zahlt sich aus

Anfang Dezember, so heißt es im Bericht, hat Haller unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein brutales individuelles Aufbautraining durchgezogen. Das Ergebnis habe sich am Montag gezeigt: Die Fitnesswerte des 28-Jährigen bei der Leistungsdiagnostik zum Trainingsstart waren super.

Die Teilnahme am Wintertrainingslager in Spanien ist geritzt. Bis zum Rückrundenstart will sich der Star von Borussia Dortmund in Marbella weiter ans Team heranarbeiten. Laut „SZ“ ist nicht einmal auszuschließen, dass Haller beim ersten Pflichtspiel gegen den FC Augsburg am 22. Januar schon einsatzfähig ist.

Nach Krebs-Schock, zwei Operationen und einer kräftezehrenden Chemotherapie käme das einem Wunder gleich. Einem, für das der BVB-Star offenbar mit aller Macht gearbeitet hat. Noch während der Behandlung hatte er bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam individuell traininert, immer wieder war er bei Instagram im Kraftraum und beim Cardiotraining zu sehen.