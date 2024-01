Sebastien Haller: Afrika-Cup nimmt völlig irre Wende – BVB-Star mittendrin

Für Sebastien Haller war die Reise zum Afrika Cup bislang die reinste Katastrophe. Zunächst musste der BVB-Star tatenlos zusehen, wie seine Nationalmannschaftskollegen beinahe das Achtelfinale verspielten – und dann flog noch vor der K.-o.-Runde der Trainer raus.

Doch jetzt scheint sich das Blatt für die Elfenbeinküste und Sebastien Haller plötzlich zu wenden. Der BVB-Star hat endlich sein Comeback gefeiert und erlebte sofort einen dramatischen Sieg mit. Der Traum vom Titel lebt.

Sebastien Haller feiert Comeback – und darf plötzlich vom Titel träumen

Angeschlagen war Sebastien Haller zu Jahresbeginn in sein Heimatland, die Elfenbeinküste, gereist. Dort träumte er von einem schnellen Comeback und vor allem vom Titel im eigenen Land. Der Afrika-Cup drohte für den BVB-Star aber zu einer echten Katastrophe zu werden.

+++ BVB-Star Ramy Bensebaini: Blamage hat Folgen – Verantwortliche ziehen Konsequenzen +++

Bei allen drei Gruppenspielen saß Haller nur auf der Tribüne, konnte verletzungsbedingt nicht eingreifen. Die Elfenbeinküste zitterte sich mit viel Glück und trotz einer 0:4-Blamage gegen Äquatorialguinea als Gruppendritter ins Achtelfinale.

Kurz darauf folgte der Paukenschlag: Trainer Jean-Louis Gasset musste mitten im Turnier seinen Platz räumen. Zunächst wollte man Hervé Renard, den Trainer der französischen Frauen-Nationalmannschaft, bis Turnierende „ausleihen“. Mit ihm hatte man 2015 den Afrika-Cup gewonnen. Allerdings stellte sich der französische Verband quer, erteilte ihm keine Freigabe.

Haller feiert Comeback

So ging es für die Elfenbeinküste mit Interimscoach Emerse Faé ins Achtelfinale gegen den Senegal – und das mit Erfolg. Gegen den Top-Favoriten setzte sich die Elfenbeinküste in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Erst in der 86. Minute hatte die Elfenbeinküste dank eines Elfmeters von Franck Kessie ausgeglichen.

Und Sebastien Haller? Der war endlich mittendrin. Der BVB-Star konnte erstmals wieder eingreifen, wurde in der 72. Minute eingewechselt. Später trat er dann im Elfmeterschießen an. Nachdem der Mainzer Moussa Niakhate für den Senegal vergab, verwandelte Haller eiskalt zur 3:2-Führung. Wenige Minuten später durfte er dann mit seinen Mannschaftskollegen jubeln.

Das könnte dich auch interessieren:

Im Viertelfinale wartet auf die Elfenbeinküste jetzt Mali oder Burkina Faso. Plötzlich scheint für den Gastgeber wieder alles möglich. Und der BVB muss damit noch länger auf Haller verzichten.