Freiburg – Dortmund: Star-Trainer im Stadion! Fans in heller Aufregung

Beide Mannschaften wollen unbedingt international spielen und sowohl der SC Freiburg als auch Borussia Dortmund haben dafür auch noch sehr gute Chancen. Dennoch wären drei Punkte für den Saisonendspurt extrem wichtig. Deswegen durften sich die Fans und Zuschauer im Stadion auf ein packendes Spiel freuen.

Für Aufregung sorgte dann ein Star-Trainer, der auf der Tribüne entdeckt wurde und sich die Partie zwischen Freiburg und Borussia Dortmund anschaute. Vor allem die BVB-Fans sind sofort in heller Aufregung.

Freiburg – Dortmund: Löw schaut sich Spiel an

Eigentlich waren am 28. Bundesliga-Spieltag der SC Freiburg und Borussia Dortmund im Fokus. Denn beide Teams kämpfen um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Die Breisgauer haben zuletzt etwas geschwächelt und einige Positionen in der Tabelle verloren.

Der BVB hingegen schöpft nach einigen wichtigen Erfolgen wieder Hoffnung. Wer das Spiel für sich entscheidet, darf weiterhin davon träumen, nächstes Jahr auf Reise gehen zu können. Ob Niko Kovac das mit den Schwarzgelben auch machen darf, wird sich erst nach Saisonende entscheiden.

Denn es ist unklar, ob er Trainer bei den Dortmundern bleibt. Seit Wochen gibt es viele Spekulationen um Kovac. Für noch mehr Aufregung sorgte jetzt ein Star-Trainer im Freiburger Europa-Park-Stadion. Jogi Löw war nämlich da!

BVB-Fans in heller Aufregung

Der ehemalige deutsche Nationaltrainer schaute sich die Partie zwischen Freiburg und Dortmund von der Tribüne aus an. Bei den BVB-Fans herrschte direkt Aufregung. In der Vergangenheit wurde Löw nämlich mit dem Revierklub in Verbindung gebracht. Aktuell ist der Weltmeistertrainer von 2014 auch ohne Verein.

Und Löw selbst hätte auch Lust wieder an der Seitenlinie zu stehen. Beim Pokalspiel unter der Woche zwischen Stuttgart und Leipzig sagte er bei „Sky“: „Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden, wenn es nochmal ein interessantes Angebot gibt, wo ich sage, das ist eine gute Perspektive.“

Neben Dortmund wurde Löw auch immer wieder mit Nationalteams in Verbindung gebracht. „Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich, weil ich schon lange aus dem Vereinsfußball raus bin.“ Ganze 20 Jahre sind das! Doch wie es im Fußball häufig der Fall ist: Es kann alles passieren. Es wird mit Spannung erwartet, wo Löw eines Tages wieder an der Seitenlinie stehen wird.