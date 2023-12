Robert Lewandowski: Irres Gerücht sorgt für Aufregung – bahnt sich ein Transfer-Hammer an?

Sein Wechsel zum FC Barcelona sorgte im letzten Jahr für ordentlich Wirbel. Nach großen Diskussionen und einigen Streitigkeiten mit dem FC Bayern schloss sich Robert Lewandowski den Katalanen an. Sein Plan: den großen Traditionsklub nach all den schwierigen Jahren wieder an die Spitze des Weltfußballs zu bringen.

Doch das gelang bislang noch nicht so wirklich. Zwar konnte man sich erstmals seit drei Jahren wieder für die K.0.-Phase der Champions League qualifizieren und im letzten Jahr den Ligatitel gewinnen, aber es scheint zwischen Robert Lewandowski und dem FC Barcelona nicht komplett zu passen. Neigt sich seine Zeit in Spanien nun schon wieder dem Ende entgegen?

Robert Lewandowski: Zieht es den Polen in die saudische Wüste?

Schon im Sommer platzte die große Saudi-Arabien-Blase, als viele Top-Stars den Schritt in den Wüstenstaat wagten und so für Aufsehen sorgten. Ronaldo, Neymar, Mane und Co. – viele Weltstars spielen schon in der saudi-arabischen Liga. Kommt mit Lewandowski bald ein weiterer dazu?

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Laut mehreren Medienberichten sollen sich diverse Saudi-Klubs mit einem Winter-Wechsel des Ex-BVB-Angreifers beschäftigen. Dass Lewandowski in Barcelona nicht komplett glücklich ist, hat sich schon längst rumgesprochen. Nun wittern also Vereine aus Saudi-Arabien die Chance, den Polen mit einer Mega-Offerte aus Katalonien wegzulocken.

++ Borussia Dortmund: Top-Klub plant Rückhol-Aktion – verliert der BVB ein Mega-Talent? ++

Dennoch scheint ein Transfer im Winter sehr unrealistisch. Schließlich ist Lewandowski erst anderthalb Jahre da. Zudem sei der Klub schon immer sein Traumverein gewesen, wie er selbst kurz nach seinem Wechsel 2022 verriet. Der Weltstar möchte mit Barca noch richtig angreifen und vielleicht schon in diesem Jahr nach der Königsklassen-Kronen greifen.

La Liga-Titel erneut kein Thema?

Während Barca die Gruppenphase der Champions League mehr oder weniger souverän als Erster abschloss und man nun im Achtelfinale steht, läuft es in der Liga nicht wirklich. Nach der Derby-Niederlage gegen den FC Girona (4:2) rutschte man auf Platz vier ab. Lewandowski und Co. haben nun schon sieben Punkte Rückstand auf das aufstrebende Team aus Katalonien. Auf Real sind es auch schon fünf Punkte.

Weitere News:

Das große Problem Barcas bleibt wohl die Konstanz. In einigen Spielen glänzt das Team von Spanien-Legende Xavi, in anderen enttäuscht man auf ganzer Linie. Eine Aufholjagd ist mit dieser Form nur bedingt möglich – allerdings haben die Katalanen um Ex-BVB-Star Lewandowski auch noch eine ganze Menge Spiele, um sich erneut zum La-Liga-Champion zu krönen.