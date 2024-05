Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: Entscheidung ist da! UEFA macht es vor Spiel offiziell

Die Spannung steigt, die Fans können es kaum mehr abwarten. Im Halbfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund entscheidet sich der erste Finalist der Champions League. Mit einem knappen 1:0-Heimsieg setzte sich der BVB vor rund einer Woche gegen PSG durch. Ein Unentschieden würde also am Dienstag (7. Mai, 21 Uhr) reichen.

Eine Entscheidung vor der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund ist auch schon gefallen. Die UEFA hat den Unparteiischen verkündet. Für den BVB ist es kein gutes Omen.

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: Entscheidung ist da!

In der laufenden Saison hatte Borussia Dortmund schon so einige Schiedsrichter-Entscheidungen gegen sich bekommen. Die Stars um Mats Hummels und Trainer Edin Terzic waren bedient. Glücklicherweise lief es im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain gut, der Schiedsrichter stand nicht im Mittelpunkt, als der BVB mit 1:0 gewann.

Bleibt bloß zu hoffen, dass es auch im Rückspiel genauso ablaufen wird, wenn der italienische Referee Daniele Orsato die Begegnung leiten wird. Der 48-Jährige war in der laufenden Saison bereits bei einer BVB-Partie dabei. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen die PSV Eindhoven setzen sich die Dortmunder mit 2:0 durch. Das ist aber auch der einzige Erfolg unter Orsato.

2017 gab es gegen AS Monaco im Viertelfinal-Hinspiel eine 2:3-Pleite. In 2018 und 2022 gab es jeweils in der Gruppenphase eine Niederlage gegen Manchester City (1:2) und Atletico Madrid (0:2). Aber auch PSG hat negative Erfahrungen mit ihm gemacht.

Orsato leitet Rückspiel

Der Unparteiische pfiff das Champions-League-Finale 2020 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern, der mit 1:0 das Endspiel gewann. Außerdem war er auch Schiedsrichter des Achtelfinal-Rückspiels der vergangenen Saison in München, als sich der deutsche Rekordmeister mit einem 2:0-Sieg gegen PSG durchgesetzt hatte. Immerhin: 2021 stand Orsato auf dem Platz, als Paris zwar mit 0:1 gegen die Bayern im Viertelfinale verlor, aber nach einem 3:2-Sieg in München ins Halbfinale einzog.

Am Dienstag beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund werden viele Augen also auch auf den Italiener gerichtet sein.

Was aber besonders ist: Unter der Leitung von Orsato gab es in den Spielen von PSG und BVB nie eine Rote Karte. Allerdings bei anderen Begegnungen. In der Champions League war er in der laufenden Saison schon in sechs Partien auf dem Rasen. 29 Gelbe Karten verteilte Orsato dabei und auch eine Gelb-Rote.

Zuletzt war Orsato beim Viertelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid im Einsatz, als die Königlichen aus Spanien erst im Elfmeterschießen das Halbfinale perfekt machen konnten.