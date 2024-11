Niclas Füllkrug: Ex-BVB-Star vor Comeback – ist es schon seine letzte Chance?

Seine Zeit bei West Ham United hat sich Niclas Füllkrug ganz anders vorgestellt. Seit Anfang September fehlt der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund nun schon mit einer Achillessehnenreizung.

Nun steht Niclas Füllkrug endlich vor einem Comeback. Noch vor Weihnachten könnte er wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Allerdings ist unklar, wie lange seine Zeit bei West Ham United noch geht. Schon jetzt wird über einen Abgang spekuliert.

Niclas Füllkrug seit Monaten schon verletzt

Bei der Nationalmannschaft verletzte sich Füllkrug schon Anfang September, zog sich eine Achillessehnenreizung zu. Seit dem wartet er sehnsüchtig auf sein Comeback. Das Spiel gegen den FC Arsenal am Samstag (30. November) kommt für ihn noch zu früh.

Allerdings gibt es Licht am Ende des Tunnels. Trainer Julen Lopetegui verkündet vor dem Arsenal-Spiel: „Wir werden sehen, ob er in den nächsten zwei oder drei Spielen mit dabei sein kann. Ich weiß es nicht genau, aber er fühlt sich viel besser.“ Eine Rückkehr auf den Platz scheint also in greifbarer Nähe zu sein.

Aus für Füllkrug und Lopetegui?

Die große Frage ist dann allerdings: Wie geht es für Füllkrug bei West Ham weiter. Schon vor seiner Verletzung war er kein Stammspieler. Michail Antonio bekam regelmäßig den Vorzug. Ihm gehört auch aktuell der Stammplatz in der Sturmspitze.

Hinzu kommt, dass Lopetegui bei West Ham mächtig in der Kritik steht. In englischen Medien wird schon jetzt über sein Aus spekuliert. Das könnte auch die Situation von Füllkrug noch einmal ändern, denn der Spanier war es, der ihn in die Premier League lotste. Außerdem soll West Ham darüber nachdenken, im Winter noch einen Stürmer zu holen. Für Füllkrüg könnte damit seine Zeit in der Premier League schon im Winter vorbei sein.