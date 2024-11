Borussia Dortmund: Bittere Ansage für Emre Can – muss er die Kapitänsbinde abgeben?

Auf dem Platz hinter den Erwartungen, neben dem Rasen im Kreuzfeuer der Kritik. Emre Can hat sich bei Borussia Dortmund zum Sündenbock entwickelt. Gegen die Bayern muss er nach seiner dummen Roten Karte zuschauen. Doch auch danach ist ein Ende des Spießrutenlaufs nicht in Sicht.

Die Kritik mag überzogen sein, unberechtigt ist sie nicht. Das sieht auch eine Legende von Borussia Dortmund so. Der eigentlich als diplomatisch bekannte Roman Weidenfeller sagt knallhart: Can wurde in der Hierarchie überholt. Sollte er sogar die Kapitänsbinde abgeben?

Borussia Dortmund: Weidenfeller spricht über Can-Krise

Die Auswärtskrise des BVB scheint überwunden. Die Can-Krise bleibt. Auf dem Platz macht der 30-Jährige derzeit keine gute Figur, stattdessen immer wieder grobe Fehler. Oft wirkt er überfordert – und das hat laut Roman Weidenfeller Konsequenzen. Bei „Sky“ sagt der Ex-Star, Klubrepräsentant und Kassenwart eiskalt: „Andere Spieler haben ihn in der Hierarchie überholt.“

Nicht erst seit heute wird bei den Fans offen diskutiert, ob die Kapitänsbinde bei Can richtig aufgehoben ist (hier mehr). Vor einem Jahr gestand der Nationalspieler selbst, dass ihn die Rolle überfordert habe. „Ich dachte, ich müsste die Welt retten. Ich habe mich zu wenig um mich selbst gekümmert, mehr um andere. Das muss anders sein“, sagte er. Geändert hat sich jedoch wenig.

„Muss sich mehr auf seinen Fußball konzentrieren“

Noch immer wirkt die Binde wie eine Last für den Mittelfeldmann. Vor wenigen Wochen sagte Roman Weidenfeller noch, Can als Kapitän zu behalten sei die richtige Entscheidung gewesen. Nun lässt auch er Zweifel daran durchblicken: „Er ist noch immer ein wichtiger Spieler für das Team. Aber er muss sich viel mehr auf seinen Fußball und auf einfaches Spielen konzentrieren.“

Muss Emre Can bei Borussia Dortmund die Kapitänsbinde abgeben? Diese Diskussion wird den Verein wohl noch eine ganze Weile begleiten.