Mats Hummels horcht auf – entscheidet dieses Detail über seinen neuen Klub?

Seit einer knappen Woche hat das Transferfenster geöffnet – und Mats Hummels ist damit faktisch vereinslos. Borussia Dortmund hatte den Vertrag der Klub-Ikone nicht verlängert. Nach insgesamt mehr als 13 Jahren im Verein ist endgültig Schluss in Schwarz und Gelb.

Ans Karriereende denkt Mats Hummels allerdings noch nicht. Warum auch? Gerade in der Rückrunde bewies der Innenverteidiger, auf welch hohem Niveau er noch immer agieren kann. Bleibt lediglich die Frage: Wo macht er das in Zukunft?

Mats Hummels: Gerüchte um Spanien-Abenteuer

Ein Blick in die internationalen Medien zeigt, dass Hummels keine großen Probleme haben sollte, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Vereine wie Bayer Leverkusen oder AC und Inter Mailand werden dort genannt. Mit dem RCD Mallorca soll aber auch ein vermeintlich kleiner Klub angeblich gute Chancen auf eine Verpflichtung haben.

Mats Hummels auf der Lieblingsinsel der Deutschen? Diese Idee ist offenbar gar nicht so abwegig. Laut „Sport 1“ sollen sich die Gespräche schon im fortgeschrittenen Stadium befinden. Hinzukommt jetzt auch: Ein weiterer Ex-Borusse hat sich Mallorca angeschlossen.

Morey kehrt zurück

Als Borussia Dortmund 2019 Hummels vom FC Bayern München zurückholte, tätigte der BVB einen weiteren Transfer. Der Spanier Mateu Morey kam ebenfalls ins Ruhrgebiet. Auch für ihn war in diesem Sommer aber Schluss in Schwarz-Gelb. Eine unfassbare Verletzungspechsträhne hatte ihn in fünf Jahren gerade mal 37 Profispiele bestreiten lassen.

Als nächsten Schritt erkor Morey die Rückkehr in die Heimat aus. Auf der Urlaubsinsel geboren, absolvierte der Rechtsverteidiger auch seine ersten Fußballschritte in der Jugend von RCD Mallorca. Dort will er jetzt auch im Profi-Bereich durchstarten.

Folgt Mats Hummels seinem Kumpel?

Bringt er nun vielleicht auch seinen BVB-Kumpel dazu, mitzukommen? Für Hummels wäre es das erste Abenteuer im Ausland. Ein bekanntes Gesicht würde bei der Eingewöhnung sicher nicht schaden.

Wie sich Mats Hummels letztlich entscheidet, muss die Zukunft zeigen. Ein Engagement auf Mallorca hätte den Nachteil, dass er fortan nicht mehr um Titel spielen würde – anders als mutmaßlich bei einem der Mailänder-Klubs.