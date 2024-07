Mats Hummels: Transfer-Hammer? Aufsteiger ist plötzlich im Rennen

Mats Hummels wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Der 35-Jährige und der BVB haben sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Die große Frage, die sich nun alle stellen: Wo setzt Hummels seine Karriere fort?

Zuletzt wurde Mats Hummels vor allem mit Top-Klubs aus Spanien und Italien in Verbindung gebracht. Nun mischt offenbar auch ein Aufsteiger aus Italien mit. Zumindest vom Umfeld und Flair würde der 35-Jährige dort sicher gut hinpassen.

Mats Hummels vor Wechsel nach Italien?

Wohin es nach seinem Abgang beim BVB hingehen soll, hat Hummels klar definiert. Es soll das nähere europäische Ausland werden. Das könnte vor allem einen Grund haben: Sohn Ludwig. Der lebt nämlich mit Ex-Frau Cathy Hummels in München.

+++ Borussia Dortmund: Niemand hat es kommen sehen – BVB steht plötzlich vor dickem Transfer-Problem +++

Kein Wunder also, dass Hummels zuletzt mit Vereinen wie der FC Sevilla, AS Rom oder Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde. Neuster Interessent ist aber ein deutlich kleinerer Verein: Como Calcio. Der Klub aus Norditalien ist gerade erst in die Serie A aufgestiegen.

Laut einem Bericht von „Fußballtransfers.com“ habe Como Calcio dem Ex-BVB-Star bereits ein Angebot unterbreitet. Demnach soll der Klub mit einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro locken. Hummels prüfe nun den Vorschlag.

Aus sportlicher Sicht dürfte das Angebot deutlich unattraktiver sein als beispielsweise ein Wechsel zu AS Rom. Allerdings bringt Como viele weiche Faktoren mit, die den 35-Jährigen von einem Wechsel überzeugen könnten.

Das könnte dich auch interessieren:

Como würde zu Hummels passen

Como liegt direkt am Comer See, einer wunderschönen Urlaubsregion in Italien. Dort siedeln sich zahlreiche Promis an. Schauspieler George Clooney besitzt dort beispielsweise eine Luxusvilla und heiratete 2014 dort seine Amal. Weiterer Vorteil: Nach München sind es nur sechs Autostunden und auch der Weg in die Fashion-Metropole Mailand ist nicht weit. Für Genießer Hummels, der ‚La dolce Vita‘ liebt, wäre Como aus dieser Sicht mit Sicherheit attraktiv.

Wann Hummels eine Entscheidung fällt, ist unklar. Zuletzt könnte er sich mit Freunden eine Auszeit in Spanien. Inzwischen ist er zurück in Deutschland und fiebert bei der EM 2024 mit.