Mats Hummels gibt Update – türkische Fans drehen völlig durch

Neues Gefühl für einen Fußball-Star. Die ersten Tage seiner „Arbeitslosigkeit“ genießt Mats Hummels in London. Der Ex-BVB-Verteidiger nutzte die Chance, um sich einer anderen Sportart zu widmen. In Wimbledon sah er sich das wichtigste Tennis-Turnier der Welt an.

Kurz darauf postete er ein Stimmungs-Update aus der englischen Hauptstadt auf Instagram. Was dann allerdings in den Kommentaren passierte, dürfte selbst Mats Hummels überrascht haben. Zahlreiche türkische Fans rasteten völlig aus.

Mats Hummels von Türkei-Fans überrascht

Wie enthusiastisch türkische Fußball-Fans sind, konnte man während der EM in Deutschland erleben. Der Anhang der Türken war einer der Stimmungsmacher des Turniers. Erst mit dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen die Niederlande fand die stimmungsreiche Unterstützung zwangsläufig ein jähes Ende.

Aus der Welt sind die türkischen Fußball-Fans damit allerdings nicht, wie jetzt Mats Hummels feststellen musste. Eigentlich wollte er nur einige Bilder seines Trips nach London auf Instagram posten. Schon bald überschlugen sich allerdings die Kommentare.

Wechsel nach Istanbul?

„Come to Besiktas“ – Kommentare dieser Art waren zuhauf zu lesen. Die Anhänger des türkischen Vereins kaperten die Kommentar-Sektion kurzerhand, um Hummels von einem Wechsel an den Bosperus zu überzeugen.

Der 35-Jährige steht seit dem 1. Juli offiziell ohne Arbeitgeber dar, nachdem Borussia Dortmund in ziehen lassen hatte. Um einen neuen Klub gibt es bisher nur Gerüchte. Allerdings hieß es schon vor einigen Wochen, dass Besiktas Interesse zeige.

Mats Hummels: Das sind seine Optionen

Bekannt ist, dass der Innenverteidiger wohl ins Ausland wechseln möchte – aber nicht zu weit weg von Deutschland. Deshalb galten Spanien oder Italien bisher als wahrscheinlichste Ziele. Angebote aus Mallorca, Sevilla und Bologna soll es geben.

Ob die vielen Besiktas-Fans da noch etwas ausrichten können? Eins wäre klar: Eine solche Zustimmung wie bei einem Wechsel nach Istanbul dürfte bei einem anderen Verein für Mats Hummels schwierig zu erreichen sein.