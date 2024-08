Mats Hummels deutet es an – Entscheidung endlich gefallen?

Die Bundesliga startet am Freitagabend (23. August) in die neue Saison. Mats Hummels wird den Auftakt wohl gemütlich von der Couch aus verfolgen, einen neuen Klub hat der 35-Jährige noch nicht gefunden. Der Ex-BVB-Star ist auch Ende August noch immer vereinslos.

Gespannt warten die Fans auf seine Entscheidung. Eigentlich sollte er nach der überragenden vergangenen Saison keine Probleme haben, einen neuen Verein zu finden – und möglicherweise hat er das jetzt auch. Bei Instagram deutete er eine Entscheidung an.

Mats Hummels: „Wird echt wieder Zeit für Fußball“

Am Donnerstagabend (22. August) ging es für Hummels noch auf das Konzert von Justin Timberlake in der Münchner Olympiahalle. Der 35-Jährige genießt seinen verlängerten Sommer in vollen Zügen.

So langsam kribbelt es Hummels aber offenbar wieder in den Füßen. Am Freitag (23. August) teilte er ein Foto nach einer Laufeinheit und schrieb dazu: „Wird echt wieder Zeit für Fußball.“ Offensichtlich ist die Lust bei dem Innenverteidiger zurückgekehrt. Es könnte sich also endlich eine Entscheidung anbahnen.

Passend dazu deutete auch BVB-Trainer Nuri Sahin an, dass Hummels schon bald wieder auf dem Platz stehen könnte. In der Pressekonferenz vor dem 1. Spieltag sagte er: „Ich bin ich mir sicher, dass er ab Mitte September wieder sehr gut Fußball spielt.“

Spanien oder England?

Als heißester Kandidat gilt aktuell RCD Mallorca. Nach Informationen von „Sport1“ verhandelt aktuell sein Vater Hermann, der gleichzeitig auch sein Berater ist, mit dem Klub auf der spanischen Insel über einen Vertrag.

Im Rennen sollen laut Medienberichten außerdem aber noch Real Sociedad und Brighton & Hove Albion sein. Alles läuft auf ein Engagement im Ausland hinaus – allerdings nur innerhalb von Europa.