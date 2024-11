Mats Hummels: Kommt es im Winter zum großen Knall?

Für Mats Hummels läuft es bei seiner ersten Station im Ausland bislang noch überhaupt nicht. Bei der AS Rom kommt er nur auf einen einzigen Kurzeinsatz. Unter dem neuen Trainer Claudio Ranieri soll jetzt alles besser werden.

Für den Fall, dass Mats Hummels in der Ewigen Stadt aber weiterhin keine Rolle spielt, soll es aber bereits einen Plan B geben. Schon im Winter könnte der Ex-BVB-Star wieder die Flucht ergreifen – und sogar ein Karriereende steht plötzlich wieder zur Debatte.

Mats Hummels in Rom noch völlig außen vor

Mit seiner Entscheidung ließ sich Hummels im Sommer eine gefühlte Ewigkeit Zeit. Erst Anfang September unterschrieb er schließlich bei der Roma. Das Problem: Nur wenig später wurde Trainer Daniele De Rossi entlassen und Ivan Juric kam.

Juric setzte allerdings überhaupt nicht auf Hummels. Unter dem Kroaten hatte der Ex-BVB-Star einen schweren Stand. So kam Hummels in seinen ersten zwei Monaten bei der AS Rom gerade einmal auf 23 Einsatzminuten.

Bessere Chancen unter Ranieri?

Nun könnte sich das allerdings ändern. Claudio Ranieri ist neuer Roma-Coach. Er ist bereits Hummels dritter Trainer bei dem italienischen Top-Klub – und er könnte ihm endlich zu Spielzeit verhelfen. Bei seiner Antritts-Pressekonferenz betonte er bereits, dass er viel von Hummels halte. „Ich habe mir einige seiner Spiele angeschaut und frage mich, warum er nicht spielt“, so Ranieri.

Eine Einsatz-Garantie bekommt er von Ranieri allerdings nicht. Kann Hummels den erfahrenen Trainer nicht überzeugen, sitzt er auch unter ihm auf der Bank. Und dann könnte die Situation im Winter endgültig eskalieren.

Karriereende im Winter?

Laut einem Bericht von Sky soll Hummels mit seiner aktuellen Situation in Rom unzufrieden sein. Demnach denke er schon jetzt über einen möglichen Winterwechsel nach. Allerdings heißt es in dem Bericht auch, dass Hummels sogar bereit sei, die Karriere zu beenden, wenn sich kein europäischer Top-Klub für ihn findet.