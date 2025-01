Ex-Schalke-Star schwärmt von Mats Hummels – „Habe ihn nach Tipps gefragt“

Mats Hummels wird nach seinem Abgang bei Borussia Dortmund noch immer von einigen Fans schmerzlich vermisst. Nach fünf Jahren trennten sich der Pottklub und das Abwehr-Ass – die AS Rom hat den 36-Jährigen mit offenen Armen aufgenommen. Nach einer schwierigen Anfangsphase hat sich Hummels seinen Platz in der Startelf gesichert.

Für viele jüngere Spieler ist Mats Hummels ein Vorbild und eine Führungsperson auf dem Platz – doch offenbar nicht nur für seine Mitspieler. Auch seine Gegner erweisen dem Profi-Fußballer großen Respekt. Nun schwärmte sogar ein Ex-Schalker von dem ehemaligen BVB-Star.

Mats Hummels trifft auf alten Bundesliga-Rivalen

Als Mats Hummels und Malick Thiaw das erste Mal auf dem Fußballplatz aufeinander trafen, spielte Thiaw noch im S04-Trikot und Hummels für den BVB. In der Abstiegssaison von 2020/21 kam Thiaw gerade aus der Jugend, da war Hummels mit seinen 31 Jahren schon fast ein Altmeister. Inzwischen haben beide die Bundesliga verlassen und laufen in der Serie A in Italien auf.

Kurz vor Neujahr kam es nun zu einem erneuten Aufeinandertreffen. Der AS Rom und AC Mailand trennten sich mit einem Remis (1:1). Genauso wie Hummels stand Thiaw von Beginn an in der Innenverteidigung. Und auch wenn der Profi mit dem gefürchteten Außenriss nach der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, hinterließ er offenbar beim Gegner ordentlich Eindruck.

Loblied auf Mats Hummels

„Mats‘ Leistungen sind eine Messlatte. Wenn ich an sein Niveau herankomme, wäre das natürlich ein Traum, so eine Karriere zu haben. Das wäre schon sehr, sehr gut“, schwärmte Thiaw nach dem Spiel am Sky-Mikro. Und der 24-Jährige nutzte die Gunst der Stunde offenbar voll aus. „Wir haben nach dem Spiel noch viel gesprochen, ich habe ihn nach Tipps gefragt und auch, wie er es hier in Italien findet. Mats ist ein super Typ. Über seine fußballerischen Fähigkeiten brauchen wir erst gar nicht sprechen.“

Noch mehr News:

Aber auch Thiaw selbst spielt derzeit in einer Topform. Für das nächste Jahr hoffe er gesund und verletzungsfrei zu bleiben, damit noch mehr Konstanz in sein Spiel komme. Konstanz sei es auch, was er sich für seine Mannschaft wünsche, damit die Ergebnisse wieder mehr stimmen würden. Nach dem Remis gegen Hummels steht der AC Mailand zum Jahresende auf Platz 8 und damit immerhin noch in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen.