Mats Hummels, der Unglücksrabe beim DFB-EM-Auftakt – jetzt spricht der BVB-Star

Mats Hummels war der Unglücksrabe beim bitteren 0:1 Auftaktspiel der Deutschen gegen Frankreich bei der EM 2021.

Dem BVB-Star unterlief ein Eigentor. Noch in der Nacht nach dem Spiel äußert sich Mats Hummels ausführlich auf seinem Instagram-Account.

Deutschland hat das erste Mal das Auftaktspiel bei einer EM verloren. Gegen Frankreich spielte das DFB-Team zwar ordentlich, zum großen Wurf gegen den Weltmeister und Topfavoriten reichte es allerdings nicht.

Besonderer Pechvogel war BVB-Verteidiger Mats Hummels. Unglücklich beförderte der Innenverteidiger den Ball nach einer scharfen Hereingabe von Bayern-Star Hernandez ins eigene Tor. Das erste Eigentor eines deutschen Spielers bei einer EM.

Hummels, der nach fast zwei Jahren Pause extra für das Turnier in die Nationalelf zurückgekehrt war, schmerzte dieses Eigentor wohl noch mehr als allen anderen. Noch in der Nacht nach dem Spiel äußerte sich der Führungsspieler auf Instagram.

Der Moment des Eigentor: Mats Hummels befördert den Ball in der 19. Minute unglücklich ins Tor von Kollege Manuel Neuer. Hinter ihm wäre Frankreichs Stürmer Mbappe einschussbereit gewesen.

„Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat. Wir haben alles reingeworfen und einen tollen Kampf geliefert. Dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben wissen wir natürlich auch. Aber man hat gesehen, dass wir uns zerreißen wollen bei diesem Turnier, dass wir Euch wieder begeistern und erfolgreich sein wollen“, so Hummels deutlich.





Er bedankt sich für „die ganzen Nachrichten“. Er hätte wohl noch nie so viele bekommen.

Nun wolle er im nächsten Kracher, gegen Portugal am kommenden Samstag, drei Punkte holen. Auf die deutsche Nationalelf wartet am frühen Abend (18 Uhr) in München das Duell gegen Europameister Portugal.