Mats Hummels spricht über Zukunft – schlechte Nachrichten für alle Fans

Steuert Mats Hummels auf sein Karriereende zu? Das will man sich bei Borussia Dortmund eigentlich gar nicht hören. Denn obwohl er bereits 34 Jahre ist, ist er weiterhin eine wichtige Stütze für die Mannschaft.

Und dennoch ist die Realität: Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Mats Hummels beim BVB (mehr Neuigkeiten gibt’s hier) aus. Wie es weitergeht? Darüber hat der Innenverteidiger während der Länderspielreise ausgepackt.

Mats Hummels: Bittere DFB-Reise

Eine bittere Nationalmannschaftsreise erlebte der Dortmund-Profi mit seinen Kollegen. Der DFB-Tross blamierte sich gleich zwei Mal auf ganzer Linie (hier mehr dazu lesen). Hummels selbst kam beim schwächeren der beiden Auftritte gegen Österreich 90 Minuten zum Einsatz.

Besonders mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Jahr dürften die beiden Pleiten noch lange für Gesprächsstoff sorgen. Doch während Mats Hummels bei der Nationalmannschaft weilte, horchten auch die BVB-Fans auf. Denn der Innenverteidiger sprach auf einer Pressekonferenz über seine Zukunft.

So laufen die Verhandlungen

Dabei machte er deutlich: Aktuell beschäftigt er sich mit dem Thema überhaupt nicht. „Ich bin weit weg davon, mir Gedanken darüber zu machen“, berichtet er. Dabei verweist der Dortmunder auf die vergangene Saison, als er ebenfalls erst kurz vor dem letzten Spieltag seinen neuen Vertrag unterschrieb.

So könnte es auch dieses Mal laufen. Denn Hummels will sich seine Entscheidung lange offen halten. „Ich weiß selber noch gar nicht, was es wird. Ich freue mich einfach, dass es aktuell Spaß macht und ich trotz des fortgeschrittenen Alters noch gut mitkicken kann.“

Mats Hummels: Macht er weiter?

Der Nationalspieler bestreitet aktuell bereits seine 14. Saison im Trikot der Schwarz-Gelben. Kommt noch eine weitere dazu? Diese Entscheidung wird sich also erst in einigen Monaten zeigen.

Für die Fans von Borussia Dortmund heißt das also wieder: langes Warten. Mats Hummels will sich ganz sicher sein. Hoffentlich lohnt sich für die Anhänger die lange Anspannung.