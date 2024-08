Hummels-Hammer! Plötzlich könnte alles anders kommen

Über einen Monat ist es nun her, dass der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist. Noch immer hat der Ex-BVB-Star keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Interessenten für Mats Hummels gibt es zur Genüge, doch plötzlich scheint auch ein Karriereende wieder möglich. Der 35-Jährige soll wieder intensiver daran denken, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

Mats Hummels: Wie geht es für ihn weiter?

„Ich will danach alles sacken lassen. Ich bin selbst gespannt, was das Spiel in mir auslöst. Danach wird es eine Entscheidung geben – irgendwann im Juni. Eines Tages werde ich fühlen, was ich will. Dann werde ich einmal laut aussprechen, was ich machen möchte und schauen, wie es sich anfühlt“, erklärte Mats Hummels noch Ende Mai.

Inzwischen ist es Anfang August und eine Entscheidung ist noch immer nicht gefallen. Der FC Bologna galt lange als der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Hummels, soll ihm sogar schon ein Angebot vorgelegt haben. Weil Hummels sich aber mit einer Entscheidung zu lange Zeit ließ, zog Bologna sein Angebot zurück.

Aktuell führt die Spur nicht mehr nach Italien, sondern in die Premier League. Brightons neuer Trainer Fabian Hürzeler soll bei Hummels nachgefühlt haben, wie die Chancen stehen, ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Und auch West Ham United hat den Innenverteidiger noch auf dem Schirm.

Karriereende plötzlich wieder realistisch

„Es gibt drei Optionen: BVB, Rücktritt – oder ein anderer Verein. Ein Ende ist derzeit die unwahrscheinlichste Variante“, sagte Hummels noch Ende Mai. Inzwischen scheint das Karriereende aber gar nicht mehr so unwahrscheinlich zu sein. Nach Informationen von „Sky“ ist dies ein durchaus realistisches Szenario. Hummels genieße seine neugewonnene Freizeit. Nur ein spannendes Angebot könne ihn wohl dazu bewegen, noch einmal einen Vertrag zu unterschreiben.