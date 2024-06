Mats Hummels vor BVB-Aus – seine Reaktion lässt die Fans ratlos zurück

Tabula rasa beim BVB! Erst geht Edin Terzic, jetzt ist auch der Abschied von Mats Hummels klar. Nach seiner heftigen Trainer-Kritik haben ihm die Klubbosse die Entscheidung über seine Zukunft abgenommen und bieten ihm keinen neuen Vertrag an.

Noch bevor der Abschied offiziell verkündet ist, kommt von Mats Hummels bereits das erste Statement. Seine Worte lassen die Fans von Borussia Dortmund allerdings ratlos zurück.

Mats Hummels mit kryptischen Worten

Dass Hummels und Terzic nicht auf einer Wellenlänge sind, hatte sich bereits rumgesprochen. Mit einem Knallhart-Interview in der „Sport Bild“ und einer „Er oder ich“-Ansage an die Bosse hatte er es sich aber endgültig verscherzt. Die lautstarke und unverhohlene Kritik am Trainer stieß nicht nur Mitspielern und Fans übel auf. Auch die Chefetage war davon alles andere als begeistert.

Die drastische Konsequenz: Die bis dahin angepeilte Vertragsverlängerung ist vom Tisch, stattdessen wurde Mats Hummels mitgeteilt, dass sich die Wege im Sommer trennen. Ein Hammer, schließlich ist der Weltmeister ein Star des Teams, Abwehrchef und tragende Säule. Doch Querschießer und Unruheherde will man in Dortmund nicht haben.

BVB-Star lässt Fans rätseln

Was sagt Mats Hummels dazu? Bislang wenig. Den Beben-Tag beim BVB musste auch er erst einmal sacken lassen. Nur einen Satz gab er via Instagram zu Protokoll – und ließ damit alle Fans rätseln. „Den heutigen Tag zusammenzufassen wird auch für mich eine Herausforderung“, schrieb er in eine Story vor ein Lach-Emoji und ein nachdenkliches Selfie mit hochgezogenen Augenbrauen. Glücklich sieht er auf dem Foto überhaupt nicht aus.

Worauf spielt der 35-Jährige damit an? Wohl kaum „nur“ auf den Rücktritt seines Trainers. Vielmehr deutet er damit an, dass am Donnerstag mehr im Busch war. Zweifel am Aus von Mats Hummels bei Borussia Dortmund gibt es jedenfalls kaum noch.