Mats Hummels: Nach vielsagenden Aussagen – Top-Klub buhlt um BVB-Star

Seit Monaten warten die Fans von Borussia Dortmund auf eine Entscheidung: Bleibt Mats Hummels beim BVB oder verlässt er den Klub genauso wie die andere Klub-Legende Marco Reus? Beim Offensivspieler steht es bereits seit Wochen fest, auch wenn sich die Gerüchte um seinen künftigen Klub weiter vermehren.

Bei Mats Hummels ist noch keine Entscheidung gefallen, das wird wohl in den kommenden Tagen oder Wochen der Fall sein. Nach seinen vielsagenden Aussagen vor dem Champions-League-Finale buhlt jetzt ein Top-Klub um den Abwehrroutinier.

Mats Hummels: Abgang rückt näher

In den vergangenen Wochen wurden bereits Juventus Turin und der AC Mailand mit Mats Hummels in Verbindung gebracht. Beide italienischen Top-Klubs wollen den Innenverteidiger wohl unbedingt haben, da er schließlich auch ablösefrei zu haben ist. Nun schaltet sich der dritte Verein ein.

Laut der Tageszeitung „Corriere della Sera“ hat der AS Rom Kontakt zum 35-Jährigen aufgenommen. In dem Bericht heißt es, dass Hummels seine Karriere gerne in Italien fortsetzen möchte. Demnach würde der italienische Hauptstadtklub dem Routinier einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr anbieten.

Ein durchaus verlockendes Angebot. Im Gegensatz zu den beiden anderen Klubs spielt die AS Roma in der kommenden Saison allerdings nur in der Europa League und nicht in der Champions League. Dort würde Hummels sicherlich noch einmal auflaufen.

Wechsel nach Italien wird konkreter

Dass Mats Hummels bei einem möglichen Abgang nicht in Deutschland spielen wird, betonte er selbst. „Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland“, sagte der 35 Jahre alte Verteidiger gegenüber der „Sport Bild“.

Als er nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) gefragt wurde, wie es um seine Zukunft aussieht, erklärte er noch: „Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen.“ Allerdings sagte Hummels auch, dass eine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen werde.

Hoffnungen auf einen Verbleib bei Borussia Dortmund werden für die Fans immer weniger. Einen Rücktritt hatte Hummels als die unwahrscheinlichste Möglichkeit bezeichnet.