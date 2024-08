Mats Hummels: Entscheidung gefallen! Ex-BVB-Star verkündet sofortigen Rückzug

Alle Fans schauen gespannt auf Mats Hummels. Für welchen Verein wird der deutsche Fußball-Star in der nächsten Saison auflaufen? Heißester Kandidat ist aktuell der FC Bologna, eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Anders sieht es bei einem persönlichen Projekt von Mats Hummels aus. Wie der Superstar jetzt verkündete, wird er sich von der Baller League mit sofortiger Wirkung zurückziehen und sein Amt als Präsident abgeben.

Mats Hummels steigt aus Baller League aus

Gemeinsam mit Lukas Podolski gründete Mats Hummels vor einem Jahr die Baller League. Nun ist aber schon wieder Schluss für den Ex-BVB-Star. Das teilte er selbst in einem Beitrag bei Instagram mit.

„Goodbye Baller League! Die erste Saison war in allen Bereichen ein großer Erfolg und es hat mir riesig Spaß gemacht, dieses Projekt von der ersten Stunde an mitzugestalten“, schreibt er. Hummels betont: „Ich habe die Liga mitgegründet, und von Anfang an war klar, dass es für mich in meiner Rolle als Präsident in erster Linie um Aufbauarbeit geht.“

„Werde ich mich nun anderen Projekten widmen“

Die Liga sei nun etabliert und stehe auf eigenen Beinen. „Deswegen werde ich mich nun anderen Projekten widmen und den Weg frei machen für neue Gesichter, die die Liga bereichern werden“, so Hummels.

Er bedankt sich für „unzählige geile Erlebnisse in der Halle, spannende Matches, spaßige Streams und zahlreiche Begegnungen, die in Erinnerungen bleiben werden!“ Er werde weiterhin Stammgast im Stream sein und bestimmt bald mal in der Halle vorbeischauen.

Damit muss die Kleinfeld-Liga, bei der unter anderem Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach als Trainer mitmacht, in Zukunft ohne Hummels als Gesicht an der Spitze auskommen.