Mats Hummels: Drama spitzt sich zu – Abstiegskampf und Verletzungsschock

Nach Monaten des Wartens, Haderns und der Enttäuschungen durfte Mats Hummels endlich jubeln. Unter dem dritten Trainer in wenigen Monaten schien der Knoten plötzlich geplatzt. Startelf und Tor gegen Tottenham – die große Wende für den Weltmeister und seine Roma?

Nein, heißt die ernüchternde Wahrheit. Nur wenige Tage später geht das Drama weiter, spitzt sich sogar noch zu. Ein 0:2 gegen Bergamo lässt die AS Rom endgültig in den Abstiegskampf abrutschen. Obendrein musste Mats Hummels auch noch verletzt raus.

Mats Hummels: Abstiegskampf und Verletzungsschock

Vier Tage hielt die Hoffnung der „Giallorossi“ und Hummels, dass es endlich Klick gemacht hat. Das 2:2 bei den Spurs nach zweimaligem Rückstand war ein Ausrufezeichenn (hier mehr). Und obwohl das Spiel mit einem von ihm verschuldeten Elfmeter begann, wurde der Ex-BVB-Star mit dem späten Ausgleichstor zum Matchwinner. Nach Monaten voller Enttäuschungen sollte es nun endlich losgehen. Doch der nächste Tiefschlag dauerte nicht lange.

Vier Tage später ist ganz Rom zurück auf dem Teppich. Ein 0:2 daheim gegen Atalanta Bergamo macht endgültig klar: Die ambitionierte Roma steckt tief im Abstiegskampf. Zwei Punkte trennen den Klub noch von der roten Zone. Und auch für Mats Hummels persönlich hatte die Partie wieder einen herben Rückschlag im Gepäck.

Hummels humpelt verletzt vom Platz

Zwar durfte er erstmals auch in der Serie A von Beginn an ran, beenden konnte er das Spiel aber nicht. Nach 74 Minuten humpelte er in Richtung seines neuen Trainers Claudio Ranieri, nach einem kurzen Gespräch ging es weiter in die Katakomben. Verletzt raus – das Schlimmste, was dem Weltmeister in der aktuellen Situation passieren könnte.

Nun bleibt nur die Hoffnung auf eine möglichst kurze Ausfallzeit. Denn Mats Hummels will nicht nur endlich den Bock umstoßen, er wird auch gebraucht. Unter Claudio Ranieri darf er – im Gegensatz zu dessen beiden Vorgängern – in jedem Spiel ran.