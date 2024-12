Mats Hummels: Plötzlich ist alles anders – Überraschung steht bevor

Für Mats Hummels war das erste halbe Jahr in Italien eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Vom Last-Minute-Top-Coup zum Vollzeit-Bankdrücker, dazu gleich zwei Trainerwechsel und Abstiegskampf statt Kampf um Europa.

Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Situation um den Ex-Dortmund komplett verändert. Sein neuer Trainer setzt voll auf ihn. Daher könnte es schon in Kürze eine frohe Kunde für Mats Hummels geben.

Mats Hummels für Rom plötzlich „unverzichtbar“

Lediglich sieben Einsätze, fünf davon von Beginn an – das ist die magere Ausbeute von Hummels in seinen ersten Monaten bei der AS Rom. Nach seiner Zeit in Deutschland hat er sich bewusst auf das Abenteuer in der Ewigen Stadt eingelassen. Doch zunächst sah es so aus, als würde dieser Schritt überhaupt nicht aufgehen.

Doch seitdem Claudio Ranieri das Ruder in Rom in die Hand genommen hat, sieht das ganz anders aus. In den letzten beiden Europa-League-Spielen stand er in der Startelf. Auch in der Liga startete er in drei der letzte fünf Partien. Ranieri setzt auf den erfahrenen Innenverteidiger.

Ranieri hatte dem Abwehr-Routinier von Beginn an auch öffentlich das Vertrauen ausgesprochen, inzwischen ist der Ex-BVB-Star in der Verteidigung gesetzt. Hummels sei „unverzichtbar“, so der erfahrene Trainer.

Folgt bald die Verlängerung?

Die Verbindung zwischen Hummels und seinem neuen Coach scheint zu stimmen. Ranieri stellt sich öffentlich hinter den Ex-Nationalspieler und spricht sich nun auch öffentlich für eine Vertragsverlängerung des 36-Jährigen aus. Auf die Frage, ob die Arbeitspapiere von Hummels und seinen Mitspielern Leandro Paredes und Paulo Dybala verlängert werden sollten, hatte der 73-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Kracher gegen AC Mailand eine klare Antwort parat: „Ja.“

Ranieri wollte gar nicht erst „um den heißen Brei herumreden“, das Trio sollte unbedingt auch in der kommenden Saison für Rom spielen. Für Hummels sind diese Worte wohl Balsam auf der Seele – die ersten Monate in der neuen (sportlichen) Heimat waren schließlich alles andere als einfach.