Mats Hummels: Transfer-Wirrwarr vorbei! Hammer-Wechsel endlich perfekt

Das wochenlange Hin und Her um Mats Hummels hat ein Ende! Der Ex-Dortmunder hat lange auf das richtige Angebot und das richtige Projekt gewartet. Kurz nach dem Saisonstart hat sich diese nun endlich ergeben – der Ex-Borusse ist vom Markt.

In den vergangenen Stunden hatte sich der Transfer bereits angebahnt, nun ist er auch endlich offiziell: Mats Hummels zieht es nach Italien zur AS Rom. In der „ewigen Stadt“ wird er künftig um Punkte und Siege kämpfen.

Mats Hummels verteidigt ab sofort in Italien

Hummels ist ein Römer! Am Mittwochabend (04. September) hat sein neuer Klub die Verpflichtung offiziell verkündet. Der Ex-BVB-Star hat in Rom einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird künftig unter Rom-Legende Daniele de Rossi spielen.

Für Hummels selbst dürfte das Abenteuer Rom im Spätsommer seiner Karriere noch einmal ein ganzes Besonderes sein. Schließlich ist es die erste Auslandsstation des 35-Jährigen in seiner aktiven Laufbahn. Bis dato hatte er seine Fußballschuhe nur für den BVB und die Bayern geschnürt.

In der Vergangenheit hatte der Innenverteidiger schon des Öfteren betont, dass ihn das Ausland durchaus reizen würde. Bisher ist ein Wechsel jedoch nie zu Stande gekommen – jetzt kann Hummels sich diesen Traum jedoch erfüllen. Nach 442 Bundesligapartien wird er ab sofort also in der Serie A zum Einsatz kommen.

Hummels weiterhin auf größter Bühne

Sämtliche Klubs waren an Hummels interessiert. Sowohl RCD Mallorca als auch Real Sociedad und der FC Bologna sollen richtig heiß auf den Ex-BVB-Star gewesen sein. Letztlich entschied er sich jedoch für die AS Rom und die italienische Hauptstadt. Dort wird er nicht nur um die nationalen Pokale kämpfen, Rom spielt auch in der Europa League – Hummels wird also weiterhin international zu sehen sein.

Die Konkurrenz für Hummels bei der Roma ist groß, sodass der Routinier um einen Stammplatz kämpfen muss. Neben Mario Hermoso, der ebenfalls erst kürzlich zur Roma gestoßen war, stehen Trainer De Rossi mit Evan Ndicka und Gianluca Mancini zwei weitere Top-Innenverteidiger zur Verfügung.