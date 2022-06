Mario Götze vor Rückkehr – diese wichtige Rolle spielt der BVB dabei

Mario Götze kann in seiner Karriere auf zahlreiche Titel zurückblicken. Einmal Weltmeister, fünf Mal deutscher Meister, vier Mal deutscher Pokalsieger, FIFA Klubpokal-Sieger und niederländischer Superpokal-Sieger. In seiner Karriere erlebte Götze jedoch Höhen und Tiefen. Wir blicken für euch auf die Achterbahn-Karriere des ehemaligen Nationalspielers.

Mario Götze verlässt Eindhoven. Spätestens, seit der Ex-BVB-Star am Montag nicht zum PSV-Trainingsauftakt erschien, dürfte das allen klar sein.

Eine Rückkehr in die Bundesliga steht bevor. Dabei wird in den Gedanken von Mario Götze auch Borussia Dortmund eine große Rolle spielen.

Mario Götze: Bundesliga-Rückkehr mit BVB im Hinterkopf?

Rückblick: Sommer 2020. In einem gespenstisch leeren BVB-Stadion kriegt Götze einen Blumenstrauß, ein Bild und einen feuchten Händedruck. Ein unwürdiger Abgang – und so bezeichnend für die verkorkste Rückkehr nach Dortmund.

Als Jahrhunderttalent war er beim BVB gefeiert worden, seine Laufbahn glich einem Raketenstart. Dann der Wechsel zu Bayern München. Für die Borussia ein Schock, für Mario Götze der Beginn einer Talfahrt.

BVB-Schock, Talfahrt und der Rio-Rucksack

Bayern war die falsche Entscheidung. Das gestand der Spielmacher später selbst. Doch auch Einsicht und Rückkehr zu Borussia Dortmund machten es nicht besser.

Die Spritzigkeit, die Leichtfüßigkeit war weg. Zu schwer war der Rucksack, den er tragen musste. In der Bundesliga war er das „gescheiterte Jahrhundert-Talent“ – der „Held von Rio“, bei dem es nach dem WM-Siegtor nur noch bergab gegangen war.

Für Mario Götze waren die letzten Bundesliga-Jahre bei Borussia Dortmund ein Graus. Daran wird er nun auch beim bevorstehenden Frankfurt-Wechsel denken. Foto: picture alliance / Avanti

Mario Götze im Ausland: Flucht vor unerfüllbaren Erwartungen

Auch das berühmte Messi-Zitat von Jogi Löw verfolgte ihn. Mario Götze trug den Druck wie eine Eisenkugel am Fuß mit sich herum.

Ganz bewusst, so verriet er später, entschied er sich deshalb nach dem BVB-Aus für das Ausland. Der Wechsel zur PSV Eindhoven war für alle eine Überraschung. Doch außerhalb des großen Scheinwerferlichts blühte der 30-Jährige wieder auf.

Weil er aber noch große Ziele hat, soll nun der nächste Schritt her. Mit Eintracht Frankfurt kann er in der Champions League spielen. Doch bei dem bevorstehenden Wechsel wird in Götzes Kopf auch Borussia Dortmund umherspuken.

Mario Götze steht vor dem Wechsel zurück in die Bundesliga. Foto: picture alliance / SvenSimon-BVB/Alexandre Simoes

Kehrt er zurück in die Bundesliga, setzt er sich den alten Rucksack aus Dortmunder Zeiten wieder auf. Nicht nur in Frankfurt, in ganz Deutschland wird erwartet, dass Mario Götze liefert. Die genialen Momente aus den BVB-Meisterjahren werden plötzlich wieder der Maßstab.

Das weiß er. Fällt er die Comeback-Entscheidung, dann wohl mit dem festen Vorsatz: In Deutschland werde ich es allen noch einmal zeigen.