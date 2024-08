Marco Reus: Jetzt könnte es passieren – BVB-Fans müssen früh aufstehen

Lange Zeit mussten sich die Fans von Borussia Dortmund gedulden, vor gut einer Woche herrschte dann endlich Gewissheit. Marco Reus wechselt nach zwölf Jahren BVB in die Major League Soccer zu Los Angeles Galaxy.

In der US-amerikanischen Metropole reiht sich Marco Reus in eine Reihe namhafter Spieler ein. Legenden wie Zlatan Ibrahimovic oder David Beckham spielten zuvor beim neuen Reus-Klub. Nun steht dem 35-Jährigen der große Moment bevor!

Marco Reus steht nach Visum-Erhalt vor Galaxy-Debüt

Wie LA Galaxy mitteilte, hat Reus sein Visum für die USA erhalten. Das bedeutet, dass er ab sofort in den Kader berufen werden kann. Die nächste Möglichkeit dafür würde sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag bieten. Denn dann kommt es um 4:30 Uhr deutscher Zeit zum Duell zwischen LA Galaxy und Atlanta United. Dort könnte der Offensivspieler sein MLS-Debüt feiern.

Sein neuer Trainer Greg Vanney kommt derweil aus dem Schwärmen über seinen neuen Star gar nicht mehr heraus: „Ich glaube, seit er hier ist, hat er noch keine Chance vergeben. Allein ihn hier zu haben, hebt die Konzentration und die Intensität des ganzen Teams“. Reus zeige schon jetzt ein hohes Intelligenzlevel, so Vanney.

Reus und LA Galaxy auf Playoffkurs

In Reus‘ Abwesenheit hat sein neuer Verein derweil schon einiges an Vorarbeit geleistet, um seinen neuen Star-Neuzugang direkt den ersten Titel zu bescheren. Nach 26 Spielen liegt LA Galaxy auf Platz eins der Western Conference und hat so gute Chancen auf einen tiefen Playoff-Lauf.

Darauf schielt auch Marco Reus, wie er bereits bei seiner Ankunft deutlich machte: „Es ist zehn Jahre her, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben. Also ist die Zeit jetzt reif“. Zu Beginn macht Reus also schon eine echte Kampfansage, der scheinbar nicht nur nach Los Angeles gewechselt ist, um seine Karriere entspannt ausklingen zu lassen.