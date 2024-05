Marco Reus ist heiß begehrt – jetzt lässt der BVB-Star aufhorchen

Es könnte das traumhafte Ende einer BVB-Legende werden: Wenn Marco Reus im Sommer Borussia Dortmund verlässt, hoffen viele Fans darauf, dass er mit einem Champions-League-Titel geht. Im Finale um den Henkelpott bekommen die Schwarzgelben es mit Real Madrid zu tun (1. Juni, 21 Uhr).

Und was passiert danach mit Marco Reus? Das Urgestein hat schon betont, dass er seine Karriere fortsetzen will. Die Frage ist allerdings, wo? Interessenten soll es genug geben. Zu einer Entscheidung wird es vermutlich erst nach dem CL-Finale kommen.

Marco Reus heiß begehrt

Was macht man als Sportler, wenn man nicht mehr im besten Fußballalter ist? Viele Profis zieht es entweder in die MLS oder nach Saudi-Arabien. Nur noch sehr wenige bleiben in Europa bei unterklassigen Mannschaften. Spannend wird es auch zu sehen, wohin Marco Reus wechseln wird.

Aus den Staaten sollen die Top-Klubs St. Louis City und Inter Miami interessiert sein. Aber auch die Wüste lockt. So soll Al-Nassr, da wo Cristiano Ronaldo spielt, Reus gerne verpflichten wollen. Aus der Türkei gibt es auch zahlreiche Gerüchte darüber, dass vor allem Trabzonspor und Besiktas die BVB-Legende genau beobachten und wenn möglich auch unter Vertrag nehmen wollen.

Einen Wechsel innerhalb der Bundesliga wird es wohl nicht geben. Anfang des Jahres kamen Gerüchte zu einer möglichen Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach auf. Doch dazu wird es nicht kommen. Was passiert also mit Marco Reus?

Nach der desolaten Leistung seines BVB gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:3) am vergangenen Wochenende sprach Marco Reus am Sky-Mikrofon offen über seine Gefühle und die Verkündung über sein BVB-Ende. „Die letzten ein, zwei Wochen waren für mich natürlich sehr emotional. Es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir auch ein anderes letztes Auswärtsspiel ausgemalt. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich freue mich auf nächste Woche und dann den 1. Juni“, so der Mittelfeldmann.

Die letzten beiden Spiele sind sehr besonders: Erst steht das letzte Heimspiel gegen den SV Darmstadt an und am 1. Juni dann das Champions-League-Finale gegen Real Madrid im Wembley-Stadion. Reus sei bewusst, dass sich seine Laufbahn dem Ende nähert: „Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen. Das ist einfach ein Kindheitstraum. Ich weiß natürlich, dass ich nicht mehr so viele Jahre habe, umso mehr versuche ich, tagtäglich im Training, aber vor allem bei den Spielen, es einfach zu genießen, mit den Jungs in der Kabine zu sein“.

Wo es ihn hinziehen könnte, verriet Reus noch nicht. „Bis jetzt verschwende ich keinen Gedanken an das, was danach kommt. Es wird etwas kommen, weil ich gesagt habe, dass ich es liebe, auf dem Platz zu stehen. Aber wir haben dieses eine große Ziel und da ordnen wir wirklich alles komplett unter. Wir müssen es wahr machen und dann schauen wir mal“, so Reus abschließend. Über das Interesse um seine Person dürfte er wissen. Jetzt muss er sich nur entscheiden, für welchen Klub er unterschreiben will.