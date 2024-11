Mainz 05 – Borussia Dortmund: BVB-Serie geht weiter – sie spricht eine deutliche Sprache!

Die Partie Mainz 05 – Borussia Dortmund wurde für alle BVB-Fans zum Albtraum. Bei der 1:3-Niederlage gegen die Rheinhessen zeigte sich einmal mehr: Trainer Nuri Sahin hat mit seiner Mannschaft noch eine Menge Arbeit vor sich.

Besonders bitter für den BVB: Zuvor hatte man mit RB Leipzig und Sturm Graz in gleich zwei Spielen überzeugt und gewonnen, die Trendwende schien bereits eingeleitet. Die Partie Mainz 05 – Borussia Dortmund wurde nun zum erneuten Rückschlag. Eine Negativserie wurde dabei sogar noch weiter ausgebaut!

Mainz 05 – Borussia Dortmund: Sechste BVB-Auswärtspleite in Folge

Es scheint wie verhext: Während Borussia Dortmund in dieser Saison bislang jedes Pflichtspiel im heimischen Signal Iduna Park für sich entscheiden konnte, kann man selbiges von der Auswärtsbilanz des BVB lange nicht behaupten. Aus den letzten sechs Auswärtsspielen konnten Nuri Sahin und sein Team keinen einzigen Punkt mit nach Hause nehmen.

Auch interessant: Mainz – Borussia Dortmund: Sahin knallhart! BVB-Star auf dem Boden der Tatsachen

Der letzte Punktgewinn datiert vom 18. September. Dort gewannen die Dortmunder mit 3:0 beim Club Brügge. Die nachfolgenden Auswärtspartien in Stuttgart, Berlin, Madrid, Augsburg, Wolfsburg und nun eben Mainz gingen allesamt verloren. Damit belegt der BVB in der Bundesliga-Auswärtstabelle den 16. Rang. Zum Vergleich: In der Heimtabelle liegt man auf Platz eins.

Nächstes BVB-Auswärtsspiel in der Champions League

Die nächste Möglichkeit, um diese Negativserie zu beenden, hat Borussia Dortmund nach der anstehenden Länderspielpause. Am 27. November geht es in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Alles andere als ein Sieg wäre dort wohl eine dicke Enttäuschung.

Zuvor wartet auf den BVB aber erstmal der SC Freiburg, der am 23. November in den Signal Iduna Park kommt. Auch dort will Nuri Sahin eine Serie fortführen: den achten Heimsieg im achten Spiel.