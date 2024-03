Nagelsmann zum BVB? Bundestrainer ist offen für Angebote

Eigentlich liegt der Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann aktuell voll auf der Vorbereitung für die EM 2024 im eigenen Land. Nächste Woche stehen die Länderspiele gegen Frankreich und Niederlande an. Dennoch gibt es auch jetzt wieder Gerüchte, um ein Engagement bei Borussia Dortmund.

Sollte Trainer Edin Terzic im Sommer gehen müssen, wäre Julian Nagelsmann ein Kandidat, hieß es zuletzt. Jetzt hat der Bundestrainer sich zu einem möglichen Engagement bei Borussia Dortmund geäußert.

Nagelsmann zum BVB? Bundestrainer äußert sich

Aus dem BVB-Kader fand dieses Mal nur Niclas Füllkrug den Weg in den erlesenen Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Mats Hummels, Julian Brandt und Co. müssen zu Hause bleiben, dürfen sich in der letzten Länderspielpause vor der Europameisterschaft im eigenen Land nicht präsentieren.

Ab Sommer könnte er die Jungs, die er nun nicht nominiert hat, trainieren. Nagelsmann soll laut „Sky“ ein Kandidat beim BVB sein. Dort hänge die Zukunft von Trainer Edin Terzic vom Erreichen der Champions-League-Qualifikation ab.

„Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich unterschreibe“

Beim DFB läuft Nagelsmanns Vertrag bis nach der EM. Der 36-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er danach offen für neue Aufgaben sei. „Wenn ich vor der EM ein Vertragsangebot vor mir liegen habe, mit dem ich zufrieden bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es unterschreibe“, erklärte er auf der Pressekonferenz. Stand jetzt gebe es aber noch kein unterschriftsreifes Angebot.

Ob seine Ausbootung der BVB-Stars eventuell sogar Auswirkungen auf eine mögliche Anstellung beim BVB haben könnte, wollte Nagelsmann nicht direkt beantworten. „Da müssen sie Dortmund fragen, nicht mich“, so der Bundestrainer.

Bei Borussia Dortmund hängt aber wohl vieles davon ab, wie die nächsten Wochen verlaufen. Holt Terzic nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale auch die CL-Qualifikation für die nächste Saison, hat sich das Thema auch schnell erledigt.