Jude Bellingham: Real Madrid verkündet Mega-Deal – Ex-BVB-Star schaut ganz genau hin

Für Jude Bellingham läuft es bei Real Madrid weiterhin mehr als nur erfolgreich. Zu Beginn des Jahres gab es mit dem Supercup den ersten Titel, in der Liga steht er mit den Madrilenen an der Spitze und für das Talent läuft es auch persönlich überragend. In 27 Spielen kommt der Ex-BVB-Star auf sagenhafte 18 Tore und acht Vorlagen.

Auf solch einen Transfer kann Real Madrid mehr als nur stolz sein. Das Team von Jude Bellingham darf sich jetzt auch über einen Mega-Deal freuen.

Jude Bellingham: Real Madrid verkündet Mega-Deal

Wird Jude Bellingham bei Real Madrid bald weitere Stars an seine Seite bekommen? Der spanische Rekordmeister hat nämlich einen neuen Trikotsponsor, der viel Geld einbringen wird. Am Freitag verkündeten die Königlichen die Partnerschaft mit dem Technologieunternehmen HP, das als erster Ärmelsponsor des Traditionsvereins aus Spanien auftreten wird. Die Vertragslaufzeit beträgt drei Jahre bis 2027.

Nach Angaben der Tageszeitung „Marca“ wird der Verein durch die Vereinbarung mit HP allein durch Trikotsponsoren 200 Millionen Euro pro Jahr einnehmen. Ein Wahnsinnsdeal für den Klub des ehemaligen Dortmunders.

Mit Adidas gibt es bereits einen langjährigen Ausrüster, der 120 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Zudem gibt es vom Hauptsponsor Emirates jährlich noch einmal 70 Millionen Euro drauf. Kein anderer Verein im Weltfußball verdient durch Trikotsponsoring so viel Geld wie Real Madrid.

Kommt Mbappe im Sommer?

Dadurch hat Real Madrid dann auch ordentlich viel Geld für den kommenden Sommer für Transfers. 102 Millionen Euro hat der Klub im vergangenen Jahr für Jude Bellingham an Borussia Dortmund gezahlt. Ob es dann in diesem Jahr einen weiteren Hammer-Neuzugang geben wird?

Seit Jahren wird Kylian Mbappe mit einem Wechsel zum Rekordsieger der Champions League gehandelt. In diesem Sommer läuft der Vertrag des Franzosen aus. Viele Real-Fans hoffen, dass der Superstar sich dem Star-Ensemble aus Madrid anschließen wird.

Doch bei einem möglichen Mbappe-Transfer wird es nicht bleiben. Real wird sich vermutlich auch auf einigen anderen Positionen verstärken. Zuletzt wurde immer wieder Bayerns Alphonso Davies mit einem Wechsel zum Madrider Top-Klub in Verbindung gebracht.