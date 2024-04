Jude Bellingham: Jetzt ist es offiziell! DARAUF mussten Fans lange warten

Es ist ein Transfer, der direkt eingeschlagen hat: Jude Bellingham wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Die 103 Millionen, die der spanische Top-Klub auf den Tisch gelegt hat, haben sich aber so was von ausgezahlt. Der Youngster ist bei den Königlichen der absolute Superstar.

Sein Markenzeichen in dieser Saison ist sein Jubel. Sobald Jude Bellingham trifft, streckt er seine beiden Hände aus und feiert mit den Fans. Jetzt dürfen sich auch die Fans von EA FC 24 freuen. Der Spielehersteller hat es offiziell gemacht.

Jude Bellingham: Jetzt ist es offiziell

Der Ball ist im Netz, Jude Bellingham rennt zur Eckfahne und baut sich breitbeinig und mit ausgestreckten Armen direkt vor den Fans auf. Dieser Jubel lässt die gegnerischen Anhänger wüten, die Fans von Real Madrid freuen sich. Der Brite konnte in dieser Saison schon so einige Male seinen Jubel zelebrieren.

Seit seiner Ankunft in der spanischen Hauptstadt traf Bellingham schon 20 Mal, feierte sogar schon einen Titel. Seine beliebte Jubelpose gibt es jetzt auch auf dem Gameplay von FC 24 (ehemals FIFA). So können sich die Fans von Jude Bellingham nun im Spiel genauso über einen Treffer freuen wie das englische Supertalent auf dem realen Rasen, das hat EA selbst verkündet. Lange mussten die Fans darauf warten.

Auf X animiert Bellingham seine Fans selbst dazu, den Jubel auszuprobieren: „Let’s see your best Belligol’s“. Belligol – so nennen viele Fans den Jubel des Supertalents.

So kannst du wie Bellingham bei EA FC 24 jubeln

Nun stellen sich viele Zocker die Frage: Wie kann ich denn den Jubel von Jude Bellingham ausführen? Schon beim Treffen könnt ihr durch das Betätigen einer einzigen Taste in den Genuss der neuen Jubelanimation kommen. Auf der Playstation musst du lediglich die X-Taste drücken, wohingegen auf der Xbox der A-Knopf die richtige Jubelgeste auslöst.

Ganz einfach also, aber es gibt auch einen kleinen Nachteil. Da die Jubelpose ein Markenzeichen des ehemaligen Dortmunders ist, kann nur er sie ausführen. Mit anderen Spielern ist das nicht möglich.