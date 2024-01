Jude Bellingham: VAR-Wut bei Spektakel-Spiel! Real-Gegner wittert sogar Betrug

Was für ein unglaubliches Spiel! Real Madrid und Jude Bellingham gewinnen gegen UD Almeria, den Tabellenletzten der La Liga, nach einem 0:2-Rückstand in letzter Sekunde. Gleich mehrere Szenen sorgten dabei für große Diskussionen.

Schon früh lag Real Madrid zurück. Zwischenzeitlich waren Jude Bellingham und Co. im heimischen Bernabeu gegen den Tabellenletzten sogar mit zwei Toren zurück. Doch mit einigen fragwürdigen Entscheidungen des Schiedsrichters und einer bärenstarken Mentalität siegten die Königlichen letztlich doch noch.

Jude Bellingham: Achterbahnfahrt der Gefühle bei spätem Real-Sieg

Dieses Spiel wird wohl keiner der Akteure so schnell vergessen. Zur Halbzeit führte der krasse Außenseiter – unter anderem dank eines Traumtores – mit 2:0. In Halbzeit zwei wurde es dann richtig spektakulär – und äußerst diskutabel.

Zunächst bescherte Bellingham durch einen Elfmeter, auf den der VAR hingewiesen hatte, selbst den Anschlusstreffer für die Königlichen. Nur wenige Minuten später dann aber wieder der nächste Nackenschlag: Almeria trifft zum 1:3 aus Real-Sicht. Doch erneut meldet sich der VAR – der Treffer wird nicht gegeben. Bellingham soll bei der Entstehung des Tores gefoult worden sein. Eine Entscheidung, die man durchaus anders sehen könnte.

Dann wurde es aus Sicht der Gäste noch bitterer: Nur Sekunden nach dieser Entscheidung trifft Vinicius Jr. zum 2:2. Doch der Schiedsrichter gibt das Tor zunächst nicht – Handspiel. Dann meldet sich einmal mehr der VAR. Nach Überprüfung der Bilder entscheidet sich der Unparteiische um – doch kein Handspiel und 2:2. Eine weitere, äußerst strittige Entscheidung. Erneut zu Ungunsten des Tabellenletzten.

Den Schlusspunkt dieses wilden Spiels setzte einmal mehr Bellingham, der das 3:2 in der neunten Minute der Nachspielzeit selbst einleitete und letztlich vorbereitete. Real-Kapitän Dani Carvajal erzielte den Treffer, an dessen Anschluss alle Dämme brachen. Drei ganz wichtige Punkte im Titelrennen!

„Durften heute nicht gewinnen“

Während die Königlichen den ganz späten und äußerst diskutablen Sieg reichlich feierten, herrschte aufseiten Almerias pure Enttäuschung und purer Frust ob der VAR-Entscheidungen. Almeria-Verteidiger Marc Pubill wurde nach dem Spiel ziemlich deutlich, witterte gar Betrug. „Ich glaube, jemand hat entschieden, dass wir heute hier im Bernabeu nicht gewinnen dürfen, und genau das ist passiert“, wütete der Spanier.

„Mehr gibt es zu diesem Spiel nicht zu sagen“, ergänzte er. Real-Siegtorschütze Carvajal sah das anders: „Der VAR macht den Fußball fairer“, so der Kapitän. Es wird wohl noch lange diskutiert werden. Bellingham und Co. dürften in erster Linie glücklich über drei wichtige Punkte sein. Dazu avancierte der Ex-Dortmunder mit einem Tor und einer Vorlage einmal mehr zum Matchwinner.