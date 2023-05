Ruft Jude Bellingham hier „ich bleibe“? BVB-Fans in heller Aufruhr

Bleibt Jude Bellingham beim BVB? Diese Hoffnung hatten die Fans eigentlich schon begraben. Doch nun sind sie in heller Aufruhr. Spitzfindige Zuschauer wollen bei Borussia Dortmund gegen Wolfsburg (6:0, hier alle Infos) ein Treue-Bekenntnis erkannt haben.

Eine Geste und ein auffälliger Insta-Post von Jude Bellingham befeuern das Getuschel noch weiter. Hat der BVB wirklich noch eine Chance bei seinem Superstar?

Jude Bellingham: Treueschwur beim Torjubel?

Diese Szene sorgte für Fragezeichen. Statt seinen Doppelpack bei Dortmunds 6:0-Gala ausgelassen zu feiern, gestikulierte Bellingham beim Torjubel wütend, brüllte etwas Richtung Tribüne. Was er sagte, ist unklar. Doch einige Fans wollen es herausgefunden haben.

Findige Lippenleser wollen ein Treuebekenntnis erkannt haben. Plötzlich geistert die Übersetzung „Fuck the talk, i’m staying“ („Scheiß auf das Gerede, ich bleibe“, Szene hier sehen) durch das Netz. Und tatsächlich: Man könnte die Worte erkennen, wenn man es sehen will. Und auch die Gesten würden dazu passen. Nicht nur unter BVB-Fans, auch in England und Spanien wird hitzig über das angebliche Zitat diskutiert. Tausendfach wurde das Video angeschaut und kommentiert, überall legen die Nutzer ihm die angebliche Aussage in den Mund.

Rief Bellingham „ich bleibe“?

Viele erinnerten sich daran, dass sich Jude Bellingham nach seinem ersten Treffer bereits auf das BVB-Logo geklopft hatte. Auch das wird jetzt als Treueschwur gedeutet. Obendrein sorgt nun auch noch eine Instagram-Story für Aufsehen. Der 19-Jährige postete ein Foto seiner Wutjubel-Szene unter ein Emoji, dass sich ebenfalls auf die Gerüchte um seinen Abgang beziehen könnte.

Trotz aller angeblichen Indizien dürfte es jedoch mehr Wunschdenken als Hoffnung sein. Berichten zufolge wird der Brite ein Rekord-Angebot zur Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund abgelehnt, sich mit Real Madrid praktisch einig sein (hier die Infos).