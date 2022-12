Jude Bellingham: Erster Top-Klub zieht Konsequenzen – BVB-Fans horchen auf

Jude Bellingham ist derzeit der Top-Star bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist der absolute Leistungsträger beim BVB in der aktuellen Saison, deshalb sind derzeit viele Top-Klubs an ihm interessiert. Aus diesem Grund scheint es schon so gut wie beschlossene Sache zu sein, dass der 19-Jährige den Klub im Sommer verlassen wird.

Nun soll sich allerdings der erste Klub aus dem Poker um Jude Bellingham zurückgezogen haben. Die Rede ist von Manchester United.

Jude Bellingham: Erster Klub steigt aus Poker aus

Wie „Sky“ berichtet, soll Manchester United endgültig aus dem Rennen um den jungen Engländer ausgestiegen sein. Den Red Devils wurden zwar ohnehin nur Außenseiterchancen zugeschrieben, dass sie sich aber ganz aus dem Poker um Bellingham zurückziehen, ist bemerkenswert.

Die genauen Gründe für die Entscheidung des Klubs, in welchem auch Jadon Sancho unter Vertrag steht, sind nicht bekannt. Eine Möglichkeit wäre allerdings, dass sich die Verantwortlichen von United deshalb dazu entschlossen, könnte sein, weil die vom BVB aufgerufene Transfersumme zu hoch ist.

Bellingham darf den BVB wohl verlassen

Laut Medienberichten soll Borussia Dortmund wohl bereit sein, den Engländer im Sommer zu verkaufen. Mit mindestens 150 Millionen Euro an Ablöse sollen die BVB-Verantwortlichen dem 19-Jährigen allerdings wohl ein enormes Preisschild umgehangen haben. Dabei ist nicht auszuschließen, dass die geforderte Summe im Verlauf der Saison nochmals ansteigt.

Der Grund dafür könnten die bisherigen Leistungen von ihm bei der WM in Katar sein. Mit einem Tor und einer Vorlage sowie grundsätzlich herausragenden Leistungen, hatte der 19-Jährige große Anteile am bisherigen Viertelfinal-Einzug seiner Mannschaft. Die guten Auftritte auf der größten Fußballbühne der Welt könnten den Preis für ihn nochmals erhöhen.