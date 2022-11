Jude Bellingham: Transfer-Vorstoß – dieser Wechsel würde BVB-Fans richtig schmerzen

Jude Bellingham gehört bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern, ganz Europa jagt den Youngster. Drei Vereine sind beim Werben um den 19-Jährigen offenbar ganz weit vorne.

Jude Bellingham macht nicht nur bei Borussia Dortmund mit starken Leistungen auf sich aufmerksam: Auch in der Nationalmannschaft liefert er gute Spiele ab. Beim 6:2-Auftaktsieg der Engländer gegen den Iran stand er in der Startelf und zog im Mittelfeld die Fäden. Per Kopf erzielte er zudem sein erstes Länderspieltor.

„Ich kann nicht aufhören zu grinsen“, sagte Bellingham danach. Zwar folgte dann ein glanzloser Auftritt gegen die USA (0:0), inklusive frühzeitiger Auswechslung, doch das tut dem Interesse anderer europäischen Klubs an Bellingham keinen Abbruch.

Jude Bellingham: Top-Klubs wollen ihn

Laut Sky darf sich allerdings ein Klub nicht allzu große Hoffnungen auf einen Transfer machen: Manchester United liegt im Rennen um das Talent weit hinten. „Die Red Devils haben eher keine Chance im Werben um Bellingham“, sagte Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg in „Transfer-Update – die Show“.

Doch es gibt noch drei weitere Top-Clubs, die ihre Fühler nach dem begehrten Talent ausgestreckt haben: Der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid. In Liverpool steht grade ein Umbruch im Mittelfeld an. Jude Bellingham soll Teil davon sein. Auch Trainer Jürgen Klopp würde sich über eine Verpflichtung Bellinghams sehr freuen. „Liverpool hat sehr, sehr gute Chancen“, sagte Plettenberg gegenüber Sky.

Weitere News:

Jude Bellingham: Auch Romano glaubt an Liverpool

Und auch Transferexperte Fabrizio Romano äußerte auf seinem Twitter-Account, dass vor allem Liverpool Interesse an dem Mittelfeld-Spieler hat. Dem Insider nach sei Bellingham das „Hauptziel“ der Reds. Laut Romano haben aber auch der FC Chelsea und Manchester City Interesse an einer Verpflichtung. Es bleibt spannend, wer das Rennen um Bellingham macht – so oder so wird sein Abgang den BVB-Fans mächtig wehtun.