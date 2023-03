Jude Bellingham: Hinweis auf Wechsel? BVB-Star enthüllt angeblich sein Wunschziel

Wie sieht die Zukunft von Jude Bellingham aus? Diese Frage stellen sich wohl derzeit die meisten Fans des BVB sowie die Verantwortlichen des Klubs. Noch immer ist nicht entschieden, ob der Brite auch über den Sommer hinaus ein Teil der Schwarzgelben sein wird.

Nun soll es allerdings einen Hinweis darauf geben, dass Jude Bellingham Borussia Dortmund im Sommer verlassen wird. Doch kommt es auch so weit?

Jude Bellingham spricht intern über Wechsel

Wie „FussballTransfers“ berichtet, soll Jude Bellingham in der BVB-Kabine schon öfter offen von Real Madrid geschwärmt haben. Dabei soll der Brite die Königlichen sogar als seinen „Traumverein“ bezeichnet und angekündigt haben, irgendwann mal das Trikot des amtierenden Champions-League-Siegers tragen zu wollen.

+++ Borussia Dortmund: Nicht nur Brandt! BVB droht nächster bitterer Ausfall – DerWesten.de +++

Passend dazu ist ein Bericht, der ebenfalls von dem Portal stammt. Demnach soll sich der Vater des Mittelfeldspielers am Tag des Champions-League-Achtelfinalrückspiels in London mit Real-Chefscout Calafat getroffen haben, um über einen möglichen Deal im Sommer zu verhandeln. Ob das Treffen allerdings wirklich stattgefunden hat, ist unklar.

Zukunft von Jude Bellingham offen

Selbst wenn die Gerüchte der Wahrheit entsprechen sollten, ist es offen, ob sich der Wunsch von Bellingham schon im kommenden Sommer erfüllt. Immer noch ist unklar, ob Real auch in der nächsten Saison mit Toni Kroos und Luka Modric auflaufen wird. Sollte dies so sein, wäre eigentlich noch kein Platz im Mittelfeld der Königlichen, um dem 19-Jährigen so viel Spielzeit zu ermöglichen, wie es der BVB aktuell kann.

Mehr News:

Zusätzlich müsste Real Madrid oder die anderen interessierten Klubs erst mal das vom BVB geforderte Geld auf den Tisch legen. Für einen Verkauf ihres Top-Stars sollen die Verantwortlichen der Schwarzgelben mehreren Medienberichten zufolge wohl mindestens 150 Millionen Euro fordern.