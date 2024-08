Jadon Sancho: Wechsel-Poker nimmt absurde Züge an – und Manchester ist nicht abgeneigt

Erst war er abgeschrieben, dann begnadigt, dann auf dem Weg nach Paris – um Jadon Sancho bleibt bei Manchester United weiterhin ein heißes Thema. Die Zukunft es ehemaligen BVB-Stars ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Jetzt steigt der nächste Klub ein.

Zwar konnte Jadon Sancho in England bisher nicht nachhaltig das unter Beweis stellen, was ihn in Dortmund einst zum Star machte. Doch die Vereine auf der Insel wissen, was in ihm steckt und wollen das herauskitzeln. Jetzt erreicht Manchester United das nächste kuriose Angebot.

Jadon Sancho: Chelsea steigt ein

Chelsea London hat in dieser Transferperiode mehrmals für Aufsehen gesorgt. Obwohl der Verein seit einigen Jahren in Sachen Meisterschaft kein Wort mehr mitzusprechen hat, pumpen die Besitzer Unmengen Kohle in die Mannschaft. Knappe 200 Millionen Euro hat der Verein im Sommer schon wieder ausgegeben. Derzeit stehen 42 Spieler unter Vertrag.

Ans Shopping-Ende denken die Verantwortlichen trotzdem noch nicht. Mehrere englische Medien berichten jetzt, dass Chelsea ein Auge auf Jadon Sancho geworfen habe. Insbesondere Trainer Enzo Maresca gelte als großer Fan des Flügelspielers, schreibt „Teamtalk“.

Irrer Tausch steht im Raum

Einziges Problem: Chelsea muss irgendwann damit beginnen, seinen Kader zu verkleinern. Deshalb, so berichtete es der „Daily Express“ geht man bei den „Blues“ bereits dazu über, eigene Spieler zum Tausch anzubieten!

Demnach habe Chelsea Manchester vier verschiedene Spieler zum Tausch gegen Sancho angeboten. Zu diesen sollen Trevoh Chalobah, Conor Gallagher, Ben Chilwell und Noni Madueke gehören. Ob der Hauptstadt-Klub alle Spieler, nur einen oder zwei gegen den Ex-Dortmunder tauschen will, ist bisher nicht bekannt.

Jadon Sancho: Manchester gesprächsbereit

Fest steht offenbar nur, dass United seinen Spieler trotz kürzlicher Versöhnung mit dem Cheftrainer in diesem Sommer ziehen lassen würde. Laut des Berichts sei man auch für den aus London angestrebten Tauschdeal offen.

Allerdings ist auch klar, dass die Verhandlungen mit dem Liga-Rivalen noch in den Kinderschuhen stecken. Zuletzt hieß es, dass ein Leih-Geschäft mit Paris St. Germain schon deutlich weiter fortgeschritten sei (hier alle Infos). Dennoch ist die Zukunft von Jadon Sancho weiterhin unklar.