Jadon Sancho: Stimmung endgültig gekippt – Ex-BVB-Star heftig angefeindet

Bei Borussia Dortmund war er ein gefeierter Held, schwang sich auf zu einem der begehrtesten Fußballstars Europas. Doch der Wechsel zu Manchester United war rückblickend ein heftiger Einschnitt in seiner Karriere. Bei den „Red Devils“ lief es katastrophal, seine Leih-Rückkehr zum BVB endete nach einem halben Jahr und zurück in Manchester wollte man ihn nur noch loswerden.

Beim FC Chelsea sah man endlich wieder den alten Jadon Sancho. Voller Spielfreude und mit irren Szenen. Doch nur kurz. Mit dem Winter kam der Blues bei den „Blues“ und auch beim Ex-BVB-Star. Nun legte er einen Horror-Auftritt hin, der ihm heftige Kritik einbringt.

Jadon Sancho: Deftige Kritik am Ex-BVB-Star

Bis Dezember noch gefeiert, ist die Stimmung um Sancho inzwischen gekippt. Die Londoner stecken in einer Krise, die mit dem jüngsten 0:3 gegen Brighton ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Der Flügelflitzer spielte dabei eine besonders unglückliche Rolle. Wegen seiner Formschwäche startete er auf der Bank, kam aber bereits nach 21 Minuten für den verletzten Noni Madueke ins Spiel. Was folgte, brachte die Fans regelrecht gegen den 24-Jährigen auf.

+++ Jadon Sancho: Plötzlich wendet sich das Blatt! Ex-BVB-Star in neuer Rolle +++

Sancho wollte gar nichts, aber wirklich gar nichts gelingen. Jeder Ansatz zum Dribbling ging schief, jeder riskantere Pass landete beim Gegner und auch bei zwei Gegentoren machte er eine ganz schlechte Figur. Kaum stand er auf dem Platz, fiel das 0:1. Beim 0:2 verpasste er gleich zweimal die Gelegenheit zu klären und verschuldete das Tor maßgeblich mit. Beim dritten und letzten Treffer ließ er sich im Strafraum von Danny Welbeck düpieren.

„Jadon Sancho ist von der Bildfläche verschwunden“

Für diesen Horror-Auftritt gab es von den Chelsea-Fans massive Kritik. Auf die Spitze brachte die CFC-Legende John Obi Mikel. „Sancho, was zur Hölle machst du?“, fragte er im „Obi One Podcast“ über Sanchos verhalten beim 0:2. Aber auch den gesamten Auftritt des Ex-Stars von Borussia Dortmund zerreißt er in der Luft. „Er nimmt sich den Ball, aber er gewinnt keinen Zweikampf. Er kreiert keine Chancen mehr. Er hilft dem Team nicht, wie er sollte.“

Mehr News:

Sein gnadenloses Urteil: „Jadon Sancho ist von der Bildfläche verschwunden.“ Schwierige Zeiten für den Ex-BVB-Fanliebling. Auch an Chelsea ist er nur ausgeliehen. Eine Rückkehr zu Manchester United scheint aber ausgeschlossen, denn dort verscherzte er sich es jüngst endgültig. Hier mehr.