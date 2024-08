Jadon Sancho: Seitenhieb vom Trainer? Ex-BVB-Star gerät schon wieder ins Kreuzfeuer

Jadon Sancho und Manchester United – das wird wohl keine Liebesgeschichte mehr. Zwar haben der Ex-BVB-Star und United-Coach Erik ten Hag ihren Streit aus dem letzten Jahr beigelegt und sich ausgesprochen. Eine Zukunft bei den Red Devils scheint Sancho aber nicht zu haben.

Die Vorbereitung hat der Offensiv-Akteur voll mitgemacht, im Community-Shield-Cup gegen Manchester City (0:1) kam er kurz vor Schluss in die Partie. Doch in der Liga scheint ten Hag Sancho nicht zu berücksichtigen. Stattdessen spricht der Niederländer Klartext für den Ex-Borussen.

Jadon Sancho bekommt klare Ansage von ten Hag

Sowohl zum Auftakt gegen den FC Fulham (1:0) als auch im Spiel bei Brighton&Hove Albion (1:2) hat ten Hag Sancho nicht in den Kader berufen. Trotz der Nichtberücksichtigung für die Partien appellierte der Niederländer an Sancho, nicht den Kopf in den Sand zu stecken.

„Die Einstellung der Spieler ist sehr wichtig. Manchmal werden sie enttäuscht sein, aber damit muss man klarkommen.“ Schließlich gewinne man „als Mannschaft“, so der Niederländer. „Die Titel werden im nächsten Mai vergeben und wir brauchen alle Spieler in unserem Kader hochmotiviert. Diese Erwartung und diesen Anspruch habe ich an das Team“, legte er nach.

Sancho wird also geduldig auf seine Chance warten müssen – doch ob er diese noch bekommen wird? Wechselgerüchte rund um Sancho halten sich hartnäckig – ein Transfer in diesem Sommer gilt noch als mehr als wahrscheinlich.

Top-Klubs noch an Sancho interessiert?

Gleich mehrere Vereine sollen ihr Interesse an dem Ex-Dortmunder bei United hinterlegt haben. Allen voran Juventus Turin und Paris Saint-Germain galten als heiße Kandidaten auf eine Sancho-Verpflichtung. Doch in den vergangenen Tagen ist die Spur zu den beiden Klubs immer kälter geworden.

Die letzten Tage des Transferfensters dürften für Sancho durchaus interessant werden – findet er noch einen neuen Klub? Anderenfalls wird er sich bei United und ten Hag durchbeißen müssen, wenn er wieder regelmäßig auf dem Platz stehen möchte.