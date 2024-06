Jadon Sancho: BVB-Abschied nach Final-Pleite? Terzic lässt Zukunft offen

Für Jadon Sancho muss es ein bitteres Déjà-vu gewesen sein, als er mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale im Wembley verlor. 2021 kassierte er dort mit England im EM-Finale gegen Italien die bislang bitterste Pleite seiner Karriere. Dabei verschoss er selbst im Elfmeterschießen.

Mit Borussia Dortmund lief es nun für Jadon Sancho nicht besser. Gegen Real Madrid unterlag der BVB trotz starker Leistung. Diese Niederlage könnte tatsächlich der letzte Auftritt von Sancho im BVB-Trikot gewesen sein. Seine Zukunft ist offen.

Jadon Sancho: Wie geht es für ihn weiter?

Über seine Zukunft wollte Sancho nach der 0:2-Pleite gegen Real Madrid wohl noch nicht nachdenken. In den kommenden Wochen muss und wird aber eine Entscheidung fallen. Seine Leihe läuft im Sommer aus, dann müsste er erst einmal zurück zu Manchester United. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2026.

Klar ist: Eine Rückkehr zu United ist nicht die erste Wahl. Sancho würde gerne beim BVB bleiben und auch Dortmund würde den Engländer nur zu gerne behalten. Das Problem bleibt aber die hohe Ablöseforderung von Manchester United. Unter 50 Millionen Euro wollen die „Red Devils“ ihn wohl nicht ziehen lassen. „Wir werden überzeugen müssen, das wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht einfach werden“, sagte zuletzt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Terzic: „Bin sehr glücklich darüber, mit Jadon zu arbeiten“

Nach dem Finale äußerte sich nun auch Trainer Edin Terzic über Sancho und seine Entwicklung beim BVB: „Die letzten sechs Monate waren super für uns. Es hat eine Zeit gedauert, bis er wieder zurückkam. Man kann seine Qualität spüren. Er hat unsere Qualität sofort verbessert. Er hat nicht nur sein Spiel verbessert, sondern er hat auch die Spieler um ihn herum besser gemacht. Er ist sehr talentiert.“

Über einen möglichen Sancho-Verbleib wollte er aber nicht reden „Ich spreche nicht über die Zukunft, sondern nur über die Gegenwart. Er hat jetzt ein Champions-League-Finale in seiner Heimatstadt gespielt – ein sehr besonderer Moment für ihn. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Man kann sehen, wie froh alle sind, dass er da ist. Ich bin sehr glücklich darüber, mit Jadon zu arbeiten. Wir wissen noch nicht, was die Zukunft bringen wird, aber mit Sicherheit wird er noch einmal in einem Champions-League-Finale stehen.“ Es klingt durch, dass auch Terzic ihn gerne behalten würde…