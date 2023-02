Jadon Sancho: Hammer-Rückkehr des Ex-BVB-Stars! Die Reaktion des gegnerischen Trainers ist rührend

Jadon Sancho ist zurück! Nach monatelanger Pause hat der Ex-BVB-Star sein Comeback gefeiert. Gegen Nottingham Forest wurde er am Mittwochabend (01. Februar) zum ersten Mal wieder eingewechselt.

Mit körperlichen und mentalen Problemen hatte Jadon Sancho schon seit Ende Oktober gefehlt, nun feierte der Ex-BVB-Star beim Finaleinzug im Carabao-Cup sein umjubeltes Comeback für Manchester United. Die Reaktion des Gäste-Trainers war rührend.

Jadon Sancho feiert sein Comeback

In der 63. Minute war es endlich so weit: United-Trainer rief Sancho zu sich und wechselte den 22-Jährigen für Anthony ein. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und lauten „Sancho“-Rufen der Fans trabte er auf den Rasen.

„Ich denke, es war großartig, wie die Fans ihn empfangen haben, und das wird ihm noch mehr Ansporn geben, so weiterzumachen, wie er es jetzt tut“, sagte Trainer Erik ten Hag im Anschluss an die Partie.

Und auch Nottinghams Trainer Steve Cooper reagierte sehr emotional. Der 43-Jährige nahm Sancho nach Abpfiff in den Arm, herzte ihn und zeigte seine Freude über das Comeback. Cooper war beim Gewinn der U17-Weltmeisterschaft 2017 der Trainer von Sancho.

Jadon Sancho und Nottingham-Trainer Steve Cooper nach Abpfiff. Foto: IMAGO / Sportimage

Sancho fehlte mit „körperlichen und mentalen Problemen“

Zum ersten Mal seit dem 22. Oktober stand Sancho wieder auf dem Platz. Der 22-Jährige fehlte offiziell zunächst „krankheitsbedingt“. Später umriss Trainer ten Hag die Probleme seines Schützlings. „Manchmal schwankt die Fitness eines Spielers und auch die Stimmung. Wir haben einen Verlust des Qualitätslevels, und manchmal weiß man nicht genau, woher das kommt. Er war nicht fit genug, um im Trainingslager in Spanien dabei zu sein. Es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen“, begründete der Niederländer Ende Dezember das Fehlen Sanchos gegenüber „BBC“.

Sancho trainierte über mehrere Wochen individuell in den Niederlanden und bereitete sich auf sein Comeback vor. Seit zwei Wochen ist er zurück im Mannschaftstraining, jetzt steht er wieder auf dem Platz. Bei United hofft man, dass der 85-Millionen-Mann an seine starke Form vom Saisonbeginn anknüpfen kann.

„Hoffen, dass er sein Lächeln behält“

„Das Wichtigste ist, dass die Spieler Spaß am Fußball haben, das gibt ihnen Energie, das gibt ihnen die Motivation zu handeln und zu spielen“, sagte ten Hag. „Er hat gerade erst wieder angefangen, er ist seit zwei Wochen wieder in Carrington, wir sehen sein Lächeln und hoffen, dass er das beibehalten und zur Mannschaft beitragen kann.“

Für Manchester United und Jadon Sancho geht es schon am Samstag (04. Februar) wieder weiter. In der Premier League trifft United im Old Trafford auf Crystal Palace.