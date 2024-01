Jadon Sancho: Verbleib-Aussagen lassen aufhorchen! BVB-Fans hören ganz genau hin

Bei Borussia Dortmund ist der verlorene Sohn zurückgekehrt! Jadon Sancho wurde von den Schwarzgelben bis zum Saisonende ausgeliehen. Doch eine bittere Nachricht gibt es für die BVB-Fans: Es gibt keine Kaufoption.

Dennoch darf sich Borussia Dortmund leichte Hoffnungen machen, dass Jadon Sancho auch über den Sommer bleibt. Für die Dortmunder Anhänger würde ein Traum in Erfüllung gehen.

Jadon Sancho: Aussagen lassen aufhorchen!

Was für eine Rückkehr von Jadon Sancho! Beim 3:0-Sieg gegen Darmstadt wurde der Flügelflitzer eingewechselt und bereitete gleich einen Treffer vor. Besser hätte es wohl kaum laufen können. Nun lässt der Brite den BVB träumen. Bleibt er auch nach seiner Leihe in Dortmund?

„Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist definitiv ein Thema“, sagte „Sky“-Reporter Patrick Berger, der die Schwarzgelben seit Jahren intensiv begleitet. Allerdings hänge dies „von mehreren Faktoren ab“, so Berger weiter. Ein großes Problem dabei ist das Gehalt von Sancho.

Bei Manchester United verdient er über 20 Millionen Euro. Gleiches gilt auch für die Ablöse. Sollte der Offensivspieler also weiter gut performen, wird die Ablösesumme wohl auch immer höher werden.

Chancen auf Verbleib „nicht wahnsinnig groß“

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt bei „Sky90“ die Chancen auf einen Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund als „nicht wahnsinnig groß“ eingestuft. „Manchester United hat über 85 Millionen Euro für diesen Spieler vor zweieinhalb Jahren bezahlt und es gab jetzt auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form für uns wirtschaftlich darstellbar eine Kaufoption zu bekommen“, erklärte Kehl.

Anschließen sagte Kehl: „Wenn sich der Spieler so entwickelt, wie wir uns das erhoffen, dann werden im Sommer auch ganz andere Vereine aktiv und dann wird er wohl eine Kategorie an Spieler sein, die für Borussia Dortmund in der Größenordnung womöglich schwer zu realisieren sein wird.“

Bis zum Sommer aber werden die Dortmunder das Talent und die Klasse des 23-Jährigen genießen. Die Hoffnung ist natürlich groß, dass der Außenspieler auch in Zukunft im BVB-Trikot auflaufen wird.